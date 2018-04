VIDEO/Casa la care visează Adelina Pestrițu: un conac, cu lac, multă verdeață și fântâni arteziene

Vedeta s-a mutat într-un apartament nou în toamna anului trecut. Cu toate acestea, casa la care visează Adelina Pestrițu nu seamănă cu cea în care a investit.

Statutul de vedetă i-a adus câștiguri frumușele, în ultimii ani.

Cumpătată însă în cheltuieli, bruneta a preferat să pună bani de-o parte și să-i investească într-o locuință. În toamna anului trecut, ea se muta într-un apartament nou, cu trei camere. Asta după cel vânduse pe cel cu două camere, după ceva luni de așteptare a unui cumpărător. Cu toate că a trecut ceva timp de când și-a schimbat domiciliul, Adelina nu a reușit nici acum să-și amenajeze apartamentul.

”Din octombrie, anul trecut, m-am mutat în casă nouă. Nici acum nu am terminat de amenajat. Sunt foarte sucită. Astăzi îmi place ceva și cumpăr, doar că mâine renunț și caut din nou”, a declarat Adelina pentru Libertatea .

Deși stă într-un apartament de fițe, casa la care visează Adelina Pestrițu nu seamănă cu locuința sa actuală. Fosta prezentatoare tv și-ar dori un conac, cu multă verdeață și nu numai!

”Dacă aș sta să mă gândesc la ce visez eu, ar fi un conac, ceva superb. Să mă trezesc dimineața să văd multă verdeață, un lac, niște fântâni arteziene. Mai am până la casa visurilor mele. Dar cea actuală e casa pe care o merit în perioada asta a vieții mele, casa pentru care am muncit, pentru care mă bucur, de care am grijă. Căminul care acumulează amintiri, toate sentimentele de tot felul”, a mai spus aceasta.