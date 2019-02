A câștigat un milion de dolari pentru 20 de zile de muncă, iar acum a ajuns să trăiască pe străzi

Nastasia Urbano are o poveste de viață incredibilă. Fostul model, în vârstă de 57 de ani, a ajuns să terăiască pe străzi după ce, în anii ei de glorie, a apărut pe coperta celebrei reviste Vogue. pe vremea când era la apogeul carierei, Nastasia Urbano ajunsese să fie plătită regește. Ea a încasat un milion de euro pentru doar 20 de zile de muncă.

În prezent, fostul model, care s-a bucurat de mare succes în anii „80, este una dintre persoanele fără adăpost de pe străzile din Barcelona. Suferă de depresie și a fost dată afară din mai multe locuințe pentru că nu-și putea achita chiria. Doarme pe stradă, la prieteni sau în spațiile ATM-urilor de la bănci, care rămân deschise peste noapte.

„Am pozat pentru toate revistele, am fost iubită de toată lumea. Mi s-a dat un milion de dolari într-un an, pentru doar 20 de zile de muncă. Asta s-a întâmplat trei sau patru ani. Am luat cina cu Jack Nicholson, Andy Warhol şi chiar cu Roman Polanski. Am fost la petreceri cu Melanie Griffith şi Don Johnson. Am fost pe punctul de a merge la nunta Madonnei cu Sean Penn, pentru că David Keith a fost invitat şi eu mă întâlneam cu el la acel moment, dar în acea zi eram mahmuri şi nu ne-am putut trezi. Aveam totul, trăiam ca o regină”, a povestit fostul model.



Viata Nastasiei s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe bărbatul care avea să-i devină soț. Au cheltuit enorm de mult, după care acesta a părăsit-o în momentul în care a rămas fără bani. Nastasia a investit banii săi în diverse proiecte falimentare ale celui fare i-a fost partener de viață timp de șapte ani.

„Singurul lucru bun din această relaţie a fost copilul, restul a fost oribil. El plătea totul cu banii mei….Eram îndrăgostită”, a mai spus Nastasia Urbano.

„Vreau să trăiesc, nu doar să supravieţuiesc. M-am săturat să cer bani. Oamenii din jurul meu m-au părăsit, toată lumea dispare şi nu sunt surprinsă… Vreau să mă recuperez ca persoană şi să fiu în regulă”, mărturisește Nastasia despre starea sa actuală.

