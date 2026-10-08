Ionuț Dumitru, fostul director general al Poliției Locale Constanța, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi anulat ilegal din evidențe 60 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 108.000 de lei.

A blocat executarea a 60 de amenzi

Procurorii DNA Constanța susțin că acesta a blocat transmiterea proceselor-verbale către organele fiscale. El este acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

„În perioada aprilie 2024 - septembrie 2025, inculpatul Dumitru Ionuț, în calitate de director general al Direcției Generale de Poliție Locală Constanța, ar fi dispus, prin semnarea unor note și rapoarte de serviciu întocmite de polițiștii locali din subordine, scoaterea administrativă din circuitul civil a 60 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu un cuantum total al amenzilor de 108.521 de lei”, se arată într-un comunicat emis de DNA.

Procesele-verbale au fost comunicate contravenienților, iar o parte dintre acestea deveniseră deja titluri executorii la momentul scoaterii lor din circuitul civil, susțin procurorii DNA. Celelalte procese-verbale au devenit titluri executorii ulterior, la împlinirea termenului legal de formulare a plângerii contravenționale.

Prejudiciu adus la 19 primării

Ionuț Dumitru ar fi privat 19 primării de veniturile cuvenite, aducând un prejudiciu direct bugetelor locale.

„Prin această conduită, inculpatul ar fi împiedicat transmiterea proceselor-verbale către organele fiscale competente, cu consecința neîncasării de către cele 19 unități administrativ-teritoriale beneficiare a sumelor reprezentând amenzi contravenționale”, potrivit DNA.

În acest mod, bugetele unităților administrativ-teritoriale respective ar fi fost prejudiciate cu suma totală de 108.521 de lei. Procurorii DNA au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Dumitru Ionuț.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța, cu propunerea de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză. În cauză, 11 dintre unitățile administrativ-teritoriale prejudiciate s-au constituit părți civile, în vederea recuperării prejudiciului.