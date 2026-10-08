Anca Serea a oferit un interviu pentru Libertatea, în care ne-a vorbit despre schimbările majore care au avut loc recent în familia sa. Fiica ei, Sarah, este studentă la Istituto Marangoni Milano.

Anca Serea a acceptat dorința Sarei de a studia în Italia, după luni bune în care a încercat să îi schimbe părerea. Înainte ca tânăra să înceapă studiile la Istituto Marangoni Milano, soția lui Adrian Sînă a mers special să vadă apartamentul în care va locui fiica sa, mai ales că găsirea imobilului care să corespundă cerințelor sale a fost anevoioasă. Anca Serea ne-a povestit și despre viitoarea ei noră, de care se declară încântată.

Anca Serea: „Am încercat să o convingem să rămână în România"

Libertatea: Felicitări pentru Sarah! Este o realizare faptul că este studentă la Istituto Marangoni din Milano.

Anca Serea: Felicitări ei, pentru că ea a fost încăpățânată și și-a dorit foarte mult. Mulțumim mult, Doamne ajută! Să fie sănătoși toți copiii. Sunt de admirat și sunt foarte curajoși. Îți dai seama, să lași confortul casei tale, părinții, faptul că ai prieten aici, ai rutina ta acasă și să iei decizia să pleci într-o țară străină și fără nimeni, pentru că ea nu cunoștea pe nimeni. A plecat absolut singură. Eu am încercat să o conving și eu și David și Adrian, să vorbim cu ea, să o convingem să rămână în România, dar ea era hotărâtă de ani de zile. A fost visul ei de când era mică.

Anca Serea: „Jumătate de an ne-am chinuit să găsim cazarea asta"

Libertatea: Stă în campus sau locuiește în chirie?

Anca Serea: Nu, nu stă în campus, stă în chirie, într-un apartament foarte frumos. Am ținut neapărat să fie așezată bine și cât mai în siguranță, în primul rând, pentru că asta a fost temerea mea numărul 1, din punct de vedere al siguranței. Este la 15 minute de mers pe jos până la universitate și la 12 minute de Duomo din Milano. Blocul este super central, e o zonă foarte sigură.

Libertatea: Ai fost în recunoaștere acolo? Cum ai ales cazarea?

Anca Serea: Jumătate de an ne-am chinuit să găsim cazarea asta. A fost un proces extrem de dificil. Acum căzările sunt la mare căutare și pentru că vin studenți din toată lumea și e un proces foarte complicat. Pe lângă faptul că este extrem de costisitor și comisioanele lor, ale agențiilor, sunt foarte mari, noi am avut noroc că o doamnă din România este angajata unei agenții și dânsa ne-a ajutat. Am mers special să văd apartamentul, să văd că luăm decizia cea mai bună pentru ea.

Anca Serea o numește noră pe logodnica fiului ei

Libertatea.ro: Acum ești liniștită?

Anca Serea: Nu, liniștită nu stau niciodată.

Libertatea: Cât de des o vizitezi sau vorbiți la telefon?

Anca Serea: Am fost și am stat vreo 10 zile și eu și Adi și Leah. De-abia am închis telefonul cu ea. De dimineață am vorbit, se pregătea pentru școală. Vorbim de minim două, trei ori pe zi, facem și video-uri. Crede că vine să facă Halloween-ul cu frații ei.

Libertatea: Ce fac ceilalți copii?

Anca Serea: Sunt bine, cresc, timpul trece. Noah a făcut 14 ani. Ava face 13. Leah are și ea șapte ani. Trece timpul. David stă cu logodnica lui, cu viitoarea lui soție.

Libertatea: Când fac pasul cel mare?

Anca Serea: Nu știu, habar n-am. Dar se înțeleg foarte bine și sunt convinsă că vor fi de nedespărțit.

Libertatea: O numești deja noră?