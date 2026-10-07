De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are

Cafeaua este una dintre cele mai apreciate și consumate băuturi din lume. Simplă, cu lapte, îndulcită sau aromată, aceasta poate fi pregătită în numeroase feluri, în funcție de gusturile fiecăruia. Printre ingredientele adăugate frecvent în cafea se numără și scorțișoara, care se potrivește foarte bine cu aroma boabelor prăjite. Dar, dincolo de gustul plăcut, scorțișoara în cafea poate avea și alte beneficii.

Ce se întâmplă când pui scorțișoară în cafea

După apă, cafeaua este cea mai consumată băutură din lume. Poate fi băută simplă, cu lapte, cu zahăr sau cu diferite arome, iar scorțișoara este unul dintre condimentele care i se potrivesc cel mai bine. Gustul și mirosul său completează aroma boabelor prăjite, temperează senzația de amăreală și poate face cafeaua să pară mai dulce, chiar dacă nu ai adăugat zahăr. Pe lângă toate acestea, scorțișoara poate avea și beneficii pentru sănătate.

Scorțișoara schimbă în primul rând aroma băuturii. Principalul compus care îi dă mirosul caracteristic este cinamaldehida, o substanță aromatică prezentă în scoarța arborelui de scorțișoară. În contact cu băutura fierbinte, aroma se eliberează repede și se combină bine cu notele prăjite, de cacao, nuci sau caramel ale cafelei.

Scorțișoară nu îndulcește cafeaua în același fel ca zahărul. Mirosul ei este însă asociat cu deserturile, plăcintele, orezul cu lapte și alte preparate dulci. Creierul leagă această aromă de gustul dulce, iar cafeaua poate fi percepută ca fiind și mai plăcută.

În plus, scorțișoara are anumite beneficii semnificative atunci când este adăugată în cafea.

Ce beneficii poate avea scorțișoara pusă în cafea

Cafea cu scorțișoară

Poate ajuta la reducerea zahărului

Acesta este probabil cel mai clar avantaj al obiceiului de a pune scorțișoară în cafea. Aroma sa dulce și condimentată face băutura mai interesantă și poate reduce nevoia de a acoperi amăreala cu zahăr, siropuri sau creme îndulcite.

O linguriță de zahăr are aproximativ patru grame. Dacă bei două cafele pe zi și renunți la câte o linguriță de zahăr în fiecare, reduci cu aproximativ opt grame cantitatea zilnică de zahăr adăugat. Pe parcursul unei luni, diferența ajunge la aproximativ 240 de grame.

Pentru început, scade numai jumătate din cantitatea obișnuită de zahăr și adaugă un vârf de linguriță de scorțișoară. După câteva zile, gustul se poate obișnui cu o cafea mai puțin dulce. Reducerea treptată este, de regulă, mai plăcută decât trecerea directă de la o cafea foarte dulce la una simplă, neîndulcită.

Poate ajuta la reglarea glicemiei

Scorțișoara a fost studiată pentru posibilul său efect asupra glicemiei și a sensibilității la insulină. Unele cercetări făcute pe persoane cu diabet de tip 2 au observat scăderi ale glicemiei măsurate dimineața, înainte de masă. În plus, efectele scorțișoarei asupra stabilității glicemiei pot reduce foamea reactivă și pofta de dulce.

Beneficiul și mai ușor de obținut vine din înlocuirea unei părți din zahărul adăugat. O cafea aromată cu scorțișoară și băută cu mai puțin zahăr va ridica glicemia mai puțin decât aceeași cafea îndulcită din belșug.

Conține compuși antioxidanți

Scorțișoara conține polifenoli, substanțe vegetale cu acțiune antioxidantă. Acești compuși ajută plantele să se protejeze și, odată ajunși în alimentație, pot contribui la apărarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Și cafeaua este o sursă importantă de compuși antioxidanți. Adăugarea scorțișoarei completează profilul antioxidant al băuturii, chiar dacă într-o ceașcă este folosită o cantitate mică din acest condiment.

Posibil efect antiinflamator

Compușii din scorțișoară au prezentat efecte antioxidante și antiinflamatoare în cercetările de laborator. Unele studii făcute cu suplimente au urmărit și modificarea anumitor indicatori ai inflamației, iar rezultatele au fost pozitive. Totuși, nu sunt suficiente cercetări relevante pentru a atribui unei cești de cafea cu scorțișoară un efect antiinflamator puternic.

O cafea cu scorțișoară poate fi o alegere plăcută, dar nu compensează o alimentație săracă în legume și fructe proaspete.

Ajută scorțișoara la slăbit?

Scorțișoara este prezentată uneori ca un ingredient care accelerează metabolismul sau topește grăsimea. Totuși, o cantitate mică pusă în cafea poate avea cu greu un asemenea efect. Nicio mirodenie nu poate produce de una singură o scădere vizibilă în greutate.

Obiceiul poate fi totuși util în mod indirect. Dacă scorțișoara te ajută să bei cafeaua cu mai puțin zahăr, fără siropuri sau fără frișcă, băutura va avea mai puține calorii. Diferența pare mică la o singură ceașcă, dar devine relevantă atunci când cafeaua este băută zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi.

Oferă cafeaua cu scorțișoară mai multă energie?

Energia resimțită după cafea provine în principal de la cofeină. Scorțișoara nu crește cantitatea de cofeină și nu prelungește efectul acesteia. Aroma puternică poate face însă ca băutura să pară mai revigorantă, iar mirosul plăcut contribuie la experiența plăcută a consumului cafelei.

Dacă bei cafeaua dimineața și încerci să obții mai multă energie, hidratarea și micul dejun contează mult mai mult decât cantitatea de scorțișoară din ceașcă.

Face cafeaua mai plăcută la gust

Scorțișoara se potrivește în special cu o cafea amară, foarte prăjită sau lipsită de arome distincte, făcând-o mai plăcută la gust.

Cafeaua prăjită mediu, cu note de ciocolată, nuci sau caramel, merge însă și ea foarte bine cu scorțișoara.

Într-o cafea cu note fructate ori florale, scorțișoara trebuie pusă cu mai multă atenție, deoarece îi poate acoperi aromele mai delicate.

În cafeaua cu lapte, scorțișoara se simte și mai plăcut pentru multe persoane. Laptele domolește gustul condimentat, iar combinația amintește de deserturile aromate.

Totuși, scorțișoara nu reduce aciditatea cafelei. Poate schimba felul în care îi percepem gustul, dar nu face cafeaua mai potrivită pentru o persoană căreia în mod normal îi provoacă arsuri sau disconfort gastric.

Descoperă și ce cantitate de cafea este recomandat să bei pe zi

Câtă scorțișoară se pune într-o ceașcă de cafea

Pentru o ceașcă de 150-250 ml, începe cu un vârf de linguriță de scorțișoară. Este suficient pentru a simți aroma fără ca băutura să devină amară sau înecăcioasă.

Dacă bei cafea cu mult lapte, poți crește cantitatea până la un sfert de linguriță. Laptele atenuează gustul intens și ajută la distribuirea mai uniformă a condimentului.

La o cană mare de cafea filtrată pot fi folosite aproximativ un sfert de linguriță. Pentru un ibric din care ies două-trei cești, este suficientă o jumătate de linguriță rasă.

Mai mult nu înseamnă neapărat mai bun atunci când vorbim despre scorțișoara pusă în cafea. Acest condiment are un gust ușor amar și astringent atunci când este folosită în exces. În plus, pulberea nu se dizolvă complet în apă și se va depune pe fundul ceștii.

Scorțișoara nu se dizolvă în cafea

Scorțișoara măcinată nu se comportă precum zahărul. Este formată din particule de scoarță și conține uleiuri aromatice care nu se dizolvă în apă. O parte din pulbere plutește la suprafață, iar alta se depune pe fundul ceștii.

Amestecarea energică distribuie particulele pentru scurt timp, dar acestea vor reapărea la suprafață sau se vor depune.

În cafeaua cu lapte, pulberea se împrăștie ceva mai bine. Dacă vrei o băutură complet limpede, batonul de scorțișoară ori infuzarea condimentului împreună cu cafeaua reprezintă variante mai potrivite.

Cu ce alte arome poate fi combinată cafeaua cu scorțișoară

Scorțișoara merge bine cu pudra de cacao neîndulcită. Amestecul dă cafelei un gust apropiat de ciocolata caldă și poate reduce nevoia de siropuri aromate. Pentru o ceașcă sunt suficiente un vârf de linguriță de scorțișoară și jumătate de linguriță de cacao.

Cardamomul poate da și el o aromă proaspătă, ușor citrică. Folosește numai puțin, deoarece este mai intens decât scorțișoara. O păstaie zdrobită poate fi pusă în ibric sau alături de cafeaua măcinată.

Vanilia accentuează senzația de dulce și se potrivește în cafeaua cu lapte. Poți adăuga una-două picături de extract de vanilie.

Nucșoara și cuișoarele trebuie folosite cu și mai multă măsură. Un praf foarte fin este suficient. altfel, gustul lor acoperă atât cafeaua, cât și scorțișoara.

Scorțișoară Ceylon sau Cassia?

Sub numele de scorțișoară se vând mai multe tipuri de produse. Cele mai cunoscute sunt scorțișoara Ceylon și scorțișoara Cassia.

Scorțișoara Ceylon are o aromă mai fină, dulce, ușor citrică. Batoanele sunt alcătuite din multe foițe subțiri, rulate una în alta, și se sfărâmă relativ ușor. Este potrivită pentru cafea atunci când vrei o aromă delicată, care nu acoperă gustul boabelor.

Cassia este mai răspândită în magazine. Are o aromă intensă, condimentată și ușor iute. Batoanele sunt groase, tari și formate, de obicei, dintr-un singur strat rulat. În cafeaua cu lapte sau într-o băutură preparată din boabe foarte prăjite, gustul său puternic poate fi plăcut.

Diferența importantă pentru consumul frecvent este conținutul de cumarină. Cassia conține, în general, mult mai multă cumarină decât scorțișoara Ceylon. Pentru o cantitate mică folosită din când în când, diferența nu este foarte importantă. Dacă pui scorțișoară în cafea în fiecare zi, varianta Ceylon este mai potrivită.

Află mai multe despre ce este scorțișoara Ceylon și prin ce se diferențiază

Precauții și contraindicații

În cantități moderate, scorțișoara este bine tolerată de majoritatea adulților. Precauțiile sunt necesare atunci când vorbim despre consumul zilnic al unor cantități mari sau de folosirea suplimentelor concentrate.

Scorțișoara Cassia conține cumarină, o substanță care poate afecta ficatul atunci când este consumată mult și timp îndelungat. Pentru un adult de 60 de kilograme, aproximativ două grame de Cassia pe zi pot atinge limita zilnică tolerabilă, deși conținutul de cumarină diferă de la un produs la altul. Un vârf de linguriță pus în cafea este mult sub această cantitate, însă pentru consum zilnic este preferabilă scorțișoara Ceylon.