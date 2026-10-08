Premiul Nobel pentru Literatură 2026 i-a fost atribuit joi, 8 octombrie, scriitoarei canadiene Anne Carson, considerată cea mai importantă autoare de limba engleză în viață.

Anne Patricia Carson, poetă, eseistă, traducătoare şi profesoară de literatură clasică în vârstă de 76 de ani, a fost recompensată pentru „opera sa îndrăzneaţă şi creativă care, printr-un dialog ludic cu tradiţia clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

„De-a lungul întregii sale cariere, Anne Carson a îmbinat scrierea de poezie cu activitatea de traducătoare și cu predarea la diverse universități. Aproape întreaga sa producție literară s-a concentrat asupra punctului de intersecție dintre obsesia filologului pentru cuvinte și dorința poetului de a găsi noi semnificații. Ea însăși a identificat etimologia cuvintelor drept punctul de plecare al întregii sale opere”, a transmis Ingrid Carlberg, secretara permanentă a comitetului de la Academia Suedeză care decernează Premiului Nobel pentru Literatură.

Anne Carson, una dintre cel mai rafinate și eruditoare scriitoare contemporane

Potrivit criticilor, Anne Carson este una dintre cele mai rafinate şi erudite scriitoare din literatura contemporană, cu o operă în care fuzionează stiluri, referinţe şi formate diferite. Pentru ea, traducerea şi creaţia sunt termeni sinonimi, observă news.ro.

„Dacă ştiam ce este poezia, nu aş avea nevoie să scriu. Este ceva ce caut pe bâjbâite în întuneric”, a declarat ea într-unul dintre puţinele interviuri acordate.

La momentul anunțului, autoarea se afla în Islanda, unde „asculta vântul”, după cum a dezvăluit Ingrid Carlberg, citată de Agerpres.

„Nu am avut prea mult timp să discutăm. A fost luată prin surprindere, dar era foarte fericită. Am simțit asta din vocea ei”, a mărturisit Carlberg despre autoarea canadiană, care a primit în 2022 și cetățenia Islandei.

Admiratoare a Virginiei Woolf

Născută pe 21 iunie 1950, la Toronto, Anne Carson și-a publicat la 31 de ani teza de doctorat în filologie clasică intitulată „Odi et Amo Ergo Sum”, apoi a debutat cu volumul „Eros”, în 1986. La vârsta de 42 de ani a publicat „Short Talks”, urmat de „Plainwater” (1995), „The Glass Essay” (1995), „Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998), „If Not, Winter: Fragments of Sappho” (2002) şi „Float” (2016).

„Autobiography of Red: A Novel in Verse”, tradusă și în română, este considerată cea mai mare realizare literară a lui Carson.

În opinia ei, Virginia Woolf este cea mai importantă figură din istoria literaturii. Printre scriitori săi preferaţi se mai numără Homer, Thomas Hardy şi britanicul Stevie Smith

Anne Carson a primit numeroase premii, printre care T. S. Eliot (Marea Britanie, 2001), PEN Award for Poetry in Translation (SUA, 2010) şi Griffin Poetry Prize (Canada, 2014).

A 18-a femeie laureată a Nobelului pentru Literatură

Doar 18 femei au obținut Premiul Nobel pentru Literatură până în 2026 dintre cei 122 de laureați începând cu 1901.

Premiul din acest an are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, adică puțin peste 1 milion de euro.

În 2025, Premiul Nobel pentru Literatură a fost decernat scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai, recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

După atribuirea premiului pentru medicină, luni, a celui pentru fizică, marți și a celui pentru chimie, miercuri, urmate de cel pentru literatură, joi, Nobelurile din acest an continuă vineri cu anunțarea premiului pentru pace și luni cu cel pentru economie.