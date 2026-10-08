Rareș Bogdan s-a enervat pe Ilie Bolojan după ce a fost audiat la DNA în dosarul lui Fănel Bogos

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași joi, 8 octombrie, ca martor, în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. El s-a arătat deranjat că premierul demis Ilie Bolojan a refuzat să răspundă întrebărilor presei după ce a fost audiat la DNA în urmă cu o săptămână.

Mai întâi, fostul prim-vicepreședinte PNL s-a referit la audierea sa ca martor. „A fost o discuție absolut firească. Era normal, atâta timp cât la un moment dat am fost numit, menționat în dosar. A fost o discuție absolut normală, civilizată, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat. Au vrut să afle detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea. Le-am răspuns și la întrebările avocaților părților din dosar. Acum mergem la Sfânta Parascheva”, a spus europarlamentarul, fost prim-vicepreședinte al PNL, la ieșirea de la DNA, potrivit Agerpres.

El a adăugat că a vorbit despre acest dosar cu șeful Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, Mihai Ponea.

„De-a lungul timpului, fiind în sediul PNL pe funcția de prim-vicepreședinte ani și ani de zile, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni. Și a fost un dialog despre ce se întâmplă la Vaslui. Am stat de vorbă cu Ponea, după ce mi-a explicat cazul i-am spus „Fă-ți treaba”. Omul a fost corect, am și menționat”, a precizat el.

Întrebat despre durata discuțiilor cu Mihai Ponea, Rareș Bogdan a răspuns: „20-30 de minute, maxim. „Am stat de vorbă. Omul mi-a explicat, i-am spus «OK, nu prea mă pricep la ouă și pui», dar am ascultat. Era o situație să ascult de un posibil, posibil, abuz. Atâta tot. Am zis că e prea complicat cazul”.

În final, Rareș Bogdan l-a criticat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, care a refuzat să discute cu presa după ce a fost audiat la DNA: „Mi-ar fi plăcut să-l văd și pe premierul demis stând de vorbă cu voi, civilizat, răspunzând la întrebări. Nu înțeleg de ce face asta. N-are treabă cu presa, o sfidează”.

În același dosar, Cristina Trăilă (PNL), fost secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal de DNA din luna august, iar premierul demis Ilie Bolojan a fost și el audiat, pe 2 octombrie.

De unde a plecat scandalul cu Fănel Bogos, care a fost în biroul premierului Bolojan

În noiembrie 2025 a ieșit la iveală o anchetă DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei era vasluianul Fănel Bogos, administratorul unei societăți din județul Vaslui din domeniul creșterii păsărilor. Acesta, au susținut anchetatorii, a încercat să-l schimbe pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, folosind conexiuni la nivel înalt. Mai exact, Bogos s-ar fi folosit de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat în septembrie 2025 o întâlnire cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberal, fost șef al trezoreriei partidului. Inițial, Fănel Bogos a fost reținut, apoi arestat preventiv, iar din martie este sub control judiciar.