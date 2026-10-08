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Cătălin Cherecheș are șanse mari să se reîntoarcă la pușcărie pentru o perioadă de până la 7 luni, adică un rest de pedeapsă neexecutat din pedeapsa de 5 ani la care a fost condamnat pentru corupție și apoi eliberat în vara anului 2026.
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Noua pedeapsă cu închisoarea pronunțată în dosarul în care Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată pentru fuga din țară va fi contopită cu vechea condamnare de 5 ani pentru corupție.
Fostul primar din Baia Mare nu poate obține achitarea pentru că a recunoscut acuzațiile exact așa cum au fost prezentate în rechizitoriu în schimbul reducerii pedepsei cu o treime.
În plus, Cătălin Cherecheș nu poate miza pe o eventuală prescripție, deoarece faptele sunt prea recente, termenul de stingere a răspunderii penale împlinindu-se abia pe 24 noiembrie 2028.
Curtea de Apel Cluj ia în discuție apelul lui Cătălin Cherecheș la hotărârea Judecătoriei Baia Mare, care l-a condamnat pe fostul primar pe fond la câte 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea.
Sentința pe fond a fost pronunțată pe 4 iunie 2026, cu cinci săptămâni înainte ca Tribunalul Maramureș să-i admită lui Cătălin Cherecheș cererea de liberare condiționată din pedeapsa inițială. Astfel, Cătălin Cherecheș rămâne în libertate doar până la pronunțarea definitivă din procesul fugii din țară.
În noul dosar, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cherecheș la câte 2 ani de închisoare pentru fiecare dintre cele două infracțiuni. Cum faptele au fost comise în concurs, judecătorul a luat pedeapsa cea mai grea de 5 ani și i-a adăugat un spor de o treime din suma noilor pedepse (1 an și 4 luni), rezultând o condamnare finală de 6 ani și 4 luni cu executare.
Noua pedeapsă rezultată depășește oricum limita de 3 ani până la care instanțele pot dispune suspendarea sub supraveghere și înseamnă 2.313 zile de pușcărie, din care Cherecheș a executat deja un număr de 1.332 de zile până la data eliberării condiționate.
Când hotărârea din dosarul fugii din țară va fi definitivă, indiferent de cuantumul pedepsei stabilite pentru noile fapte (chiar și în ipoteza aplicării minimului prevăzut de lege, așa cum vom arăta), se va anula vechiul mandat și liberarea condiționată, fiind emis un nou mandat de executare.
Cătălin Cherecheș va fi astfel nevoit să ispășească în penitenciar restul rămas până la îndeplinirea noii fracții legale.
În cazul în care Curtea de Apel Cluj va menține pedepsele de câte 2 ani aplicate pe fond, noua fracție din pedeapsă pe care Cherecheș va trebui să o execute va fi de 1.542 de zile.
Or, la momentul liberării condiționate, fostul primar executase doar 1.332 de zile (cu tot cu cele câștigate prin muncă sau socotite ca executate în condiții improprii).
Rezultă o diferență de 210 zile pe care Cătălin Cherecheș va trebui să le execute, adică 7 luni. Dacă se apucă de muncă din prima zi de detenție, fostul primar ar putea ieși după 4 luni și jumătate, deoarece câștigă o zi la fiecare 4 zile muncite.
În ipoteza în care judecătorii de la Curtea de Apel Cluj l-ar condamna pe Cătălin Cherecheș la pedepsele minime prevăzute de lege (6 luni), din care mai departe ar scădea 1/3 ca urmare a recunoașterii faptelor, tot ar rezulta un spor de 2 luni și 20 de zile de adăugat la vechea condamnare de 5 ani.
Pedeapsa totală ar fi de 1.906 zile de închisoare cu posibilitatea eliberării la 2/3 din pedeapsă, adică 1.271 de zile.
Deși Cherecheș a executat 1.332 de zile și această fracție este îndeplinită matematic, Curtea de Apel Cluj nu poate constata asta în mod direct în procesul de apel.
Conform Codului de procedură penală și Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, liberarea condiționată se poate acorda exclusiv de către instanța pe raza căreia se află penitenciarul (în acest caz Judecătoria Baia Mare), în baza unei proceduri speciale.
Judecătorul delegat pentru supravegherea executării pedepsei, care face parte din Comisia de liberare condiționată din penitenciar, este cel care trebuie să constate că fracția este îndeplinită și propune eliberarea.
Propunerea ajunge pe masa Judecătoriei, iar soluția pronunțată poate fi contestată la Tribunal. Pe parcursul tuturor acestor proceduri administrative și judiciare, Cătălin Cherecheș va aștepta la pușcărie.
Pe data de 4 iunie 2026, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cătălin Cherecheș la câte 2 ani de închisoare pentru fiecare dintre infracțiunile de trecere ilegală a frontierei și fals privind identitatea. Judecătorul fondului nu a dispus suspendarea sub supraveghere, deoarece a contopit pedepsele cu vechea condamnare.
În Hotărâre nr. 2577/2026 Judecătoria Baia Mare a reținut următoarele:
Pe data de 10 iulie 2026, Tribunalul Maramureș a respins contestația procurorilor la hotărârea din 16 iunie 2026 a Judecătoriei Baia Mare, prin care Cătălin Cherecheș a fost pus în libertate.
Instanțele au argumentat că decizia de condamnare din dosarul fugii din țară nu este definitivă, astfel încât n-au luat-o în calcul deoarece fostul primar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la finalul procesului, chiar dacă a recunoscut acuzațiile.
Anterior, la instanța de fond, judecătoarea fusese impresionată de faptul că fostul primar Cătălin Cherecheș a parcurs „în proporție covârșitoare” programele educaționale din penitenciar, cum ar fi „Educație civică”, „Cuvântul care zidește”, „Călătoria deținutului” sau „Biserica și neamul”.