Saunele, noul trend în materie de vacanțe în sezonul rece. Unde găsești cele mai spectaculoase băi de abur din lume, de feribotul din Finlanda până la oul din aur din Suedia

Pe măsură ce temperaturile scad în întreaga Europă, vacanțele dedicate relaxării în saună cunosc o popularitate fără precedent, devenind una dintre principalele opțiuni ale călătorilor care caută starea de bine. În Marea Britanie, numărul saunelor publice a înregistrat o creștere uluitoare de 1.900% în ultimii trei ani, urcând de la doar 45 la aproximativ 850 de locații, potrivit datelor analizate de Metro.

Tot mai mulți turiști își planifică sejururile de toamnă în jurul unor experiențe spectaculoase cu aburi, disponibile în mai multe țări europene.

Estonia găzduiește peste 100.000 de saune, fiind considerată una dintre destinațiile fundamentale pentru o experiență autentică. Tradiția saunei cu fum din regiunea Võromaa a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO încă din anul 2014.

Acest obicei presupune utilizarea unor spații fără coș de fum, în care fumul circulă între patru și șase ore înainte de a fi evacuat pentru primirea oaspeților, căldura fiind menținută ulterior de pietre încinse. În Estonia există o saună la fiecare 13 locuitori, fiind prezente atât pe lângă locuințe private și ferme, cât și în cadrul hotelurilor.

O altă destinație de referință este Finlanda, unde orașul Tampere este recunoscut drept „capitala mondială a saunei”. La nivel național, Finlanda numără aproximativ 3,3 milioane de saune integrate în locuințe, centre de relaxare și hoteluri, tradiția fiind atât de bine ancorată în cultură încât chiar și președintele și primul-ministru dispun de saune oficiale la reședințele lor.

Inovații arhitecturale: oul solar din Suedia și saunele subterane

În Suedia, experiența saunei este strâns legată de natura înconjurătoare. O atracție remarcabilă este instalația artistică și funcțională „Solar Egg” din Luossabacken, Kiruna, concepută de duoul de artiști Bigert și Bergstrom.

Această structură ovală placată cu 69 de panouri din oțel inoxidabil cu înveliș auriu din titan atinge la interior temperaturi de 75-85 de grade Celsius, iar vizitatorii obișnuiesc să se răcorească tăvălindu-se în zăpadă.

De asemenea, în regiunea Dalarna, la 80 de metri adâncime într-o fostă mină, se află o saună spectaculoasă unde oaspeții se pot relaxa lângă pereții de stâncă înainte de a se scufunda într-un bazin cu apă rece.

Creșterea interesului este vizibilă și în Marea Britanie, unde organizații precum British Sauna Society promovează cultura autentică a saunei pe plaje celebre, cum este Findhorn Beach din Scoția.

La rândul său, Letonia ocupă un loc de top în preferințele turiștilor cu tradiționalele sale băi de abur numite „pirts”, sărbătorite anual prin Ziua Națională a Saunei Letone în a doua sâmbătă din septembrie.

Avertismentul medicilor: cine trebuie să evite saunele și regulile de siguranță

Deși saunele oferă numeroase beneficii pentru organism, expunerea la temperaturi ridicate implică și riscuri medicale ce nu trebuie ignorate. Dr. Ellen Welch, medic de familie NHS și expert medical în cadrul Total Travel Protection, avertizează că în timpul ședinței de saună ritmul cardiac crește, vasele de sânge se dilată, iar tensiunea arterială poate scădea.

Din acest motiv, persoanele care suferă de angină instabilă, care au suferit recent un atac de cord sau care au stenoză aortică severă ar trebui să evite saunele, cu excepția cazului în care au primit acordul medicului curant. De asemenea, o atenție sporită este necesară în cazul celor cu hipotensiune arterială, stări de leșin sau în timpul sarcinii, mai ales în primele 12 săptămâni, din cauza riscului de supraîncălzire și deshidratare.