Ambasadoarea SUA care s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu la un restaurant din București este anchetată de Departamentul de Stat din SUA. Liderul PSD: "N-am făcut trădare de țară"

Departamentul de Stat al Statelor Unite a lansat o anchetă oficială care o vizează pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea americană la Atena, în urma unor plângeri repetate din partea personalului diplomatic și de securitate. Investigația condusă de Biroul Inspectorului General (OIG) vine pe fondul unor acuzații grave privind stilul de conducere opresiv, risipirea resurselor și un climat de muncă extrem de toxic la misiunea diplomatică din Grecia.

Anchetatorii verifică mai multe aspecte semnalate de surse interne, printre care utilizarea avioanelor private, acceptarea de cadouri necorespunzătoare, relații neclarificate cu diverși reprezentanți din mediul privat și posibile abuzuri de putere. Tensiunile au atins un punct critic după ce mai mulți angajați locali și agenți de securitate au reclamat comportamentul impulsiv al diplomatei în vârstă de 57 de ani, notează publicația britanică DailyMail.

Întâlnirea cu Sorin Grindeanu, într-un restaurant din București

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la Antena 3 CNN, despre întâlnirea pe care a avut-o cu Kimberly Guilfoyle la un restaurant din București și despre acuzațiile de trădare care au venit după dezvăluirea jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, care au publicat o presupusă declarație a ambasadoarei Guilfoyle, în care aceasta preciza că administrația americană ar fi fost în spatele demiterii prim-ministrului Ilie Bolojan.

"Eu ştiu că n-am făcut trădare de ţară. Cum să fac trădare de ţară? Eu am vorbit acolo cu un oficial american despre ceva ce se vorbeşte în România, cred că de peste 10 ani, sper să nu greşesc, despre ceva ce era prins chiar şi în programul de guvernare al lui Siegfried Vasile Mureşan, Coridorul Vertical. Eu n-am vorbit despre cantităţi de gaze, nu e treaba mea să fac contracte de aşa ceva, ci am vorbit despre un proiect strategic care ar transforma România, în final, şi nu l-am descoperit eu. E un deziderat pe care noi ni-l propunem de mult, ar transforma România într-un adevărat hub energetic. Astea sunt lucruri care sunt importante, dincolo de jocurile acestea efectiv de copii mici, dar care poate să ne coste extrem de mult”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu difuzat, joi seară, de Antena 3 CNN.

Incidentul din Mykonos și retrogradările abuzive

Conform detaliilor apărute în cadrul investigației, un episod petrecut în timpul verii la Mykonos ilustrează dinamica dificilă din echipa de securitate. Surse apropiate cazului susțin că, la ora patru dimineața, ambasadoarea l-a solicitat pe unul dintre agenții săi de securitate pentru a-i aduce gheață. Pentru că bărbatul dormea și nu a răspuns imediat apelului, a doua zi a fost mutat din funcție și repartizat pe un post secundar, într-o mașină de escortă.

Alți doi șoferi din echipa ambasadei au fost retrogradați din motive similare, după ce diplomatul s-a arătat nemulțumit de modul în care aceștia au manevrat vehiculul oficial. Personalul din structura de securitate este instruit în Statele Unite și remunerat din fonduri publice americane, motiv pentru care fluctuația nejustificată de personal a atras atenția conducerii de la Washington.

Cheltuieli controversate și presiuni din Congresul SUA

O altă componentă importantă a anchetei vizează modul în care au fost realizate lucrările de renovare la reședința oficială din Atena. Există suspiciuni că renovarea etajului superior și a băilor ar fi fost finanțată prin fonduri private strânse de la oameni de afaceri din Grecia. Responsabila cu probleme de etică din cadrul ambasadei ar fi fost înlocuită din funcție în urma unor neînțelegeri apărute pe marginea legalității acestor finanțări.

Mai mulți reprezentanți din Congresul Statelor Unite au solicitat oficial Departamentului de Stat verificarea de îndată a situației de la Atena. Senatorii și congresmenii americani au cerut să le fie puse la dispoziție registrele întâlnirilor diplomatice, declarațiile financiare ale ambasadoarei și aprobările pentru deplasările efectuate cu aeronave private.

Reacția oficialilor și vizita secretarului de stat Marco Rubio

În ciuda investigației aflate în desfășurare, Kimberly Guilfoyle și-a continuat agenda diplomatică și l-a întâmpinat marți seară pe secretarul de stat Marco Rubio la Aeroportul Internațional din Atena. Oficialul american a sosit în Grecia pentru cea de-a șasea rundă a Dialogului Strategic SUA-Grecia, axat pe securitate regională și cooperare energetică.