Angajați CFR din Argeș, acuzați că furau motorină și încasau bani pentru ore fictive în weekend

Polițiștii din Argeș au efectuat joi, 8 octombrie, opt percheziții la locuințele mai multor angajați ai unei companii de transport feroviar, într-un dosar penal de delapidare, furt sau înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, suspecții furau motorină din mașinile de serviciu prin falsificarea foilor de parcurs și încasau ilegal bani pentru ore fictive de muncă în weekend.

Percheziții în Argeș și Olt la angajați CFR

Angajații cercetați în dosar lucrează la CFR, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. Au avut loc șapte percheziții pe raza județului Argeș și una în județul Olt. Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș.

Anchetatorii susțin că angajații furau combustibil din mașinile de serviciu.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2025 - 2026, mai multe persoane, angajate ale unei companii de transport feroviar, ar fi sustras diverse cantități de combustibil, consemnând în foile de parcurs și în celelalte documente justificative date nereale referitoare la cantitățile alimentate și consumate de autovehiculele de serviciu”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

În urma cercetărilor s-a mai constatat că angajații CFR mergeau la muncă în weekend doar „pe hârtie”.

„În cadrul aceluiași dosar penal se efectuează cercetări și cu privire la faptul că o parte dintre aceiași angajați ar fi consemnat în mod nereal prezența la serviciu în zilele de sâmbătă și duminică, iar unul dintre aceștia nu s-ar fi prezentat la locul de muncă, fiind întocmite pontaje și documente ce atestau prezența sa la serviciu”, potrivit sursei citate.

În cauză se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, furt calificat, delapidare și înșelăciune.

Peste 400 de litri de motorină, descoperiți la percheziții

La percheziții au fost descoperiți peste 400 de litri de combustibil.

„În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate cantitatea totală de 421 de litri de produs petrolier cu miros specific de motorină, 110 litri de ulei, precum și mai multe bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, dintre care enumerăm grafice, pontaje, registre de prezență, fișe de magazie și foi de parcurs”, se mai arată în comunicatul IPJ Argeș.