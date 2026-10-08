Nicușor Dan a atacat la CCR legea care permite primăriilor să dea 1.000.000 de euro cluburilor private

Legea care oferă autorităților locale posibilitatea de a direcționa până la un milion de euro anual către entitățile sportive private a fost atacată la Curtea Constituțională de președintele României, Nicușor Dan, a relatat GSP miercuri, 7 octombrie.

Măsura contestată permite alocarea sumelor sub formă de „cotizație”, evitând astfel organizarea concursurilor de proiecte transparente impuse de Legea nr. 350/2005.

Astfel, această decizie lovește în special cluburile unde primăriile sau consiliile județene erau asociate unor cluburi de drept privat (U Cluj, Chindia, Oțelul, FC Argeș, FC Voluntari și altele).

Până acum, Legea 350/2005 reglementa aceste finanțări, dar într-un regim mai restrictiv, pe baza unor proiecte de finanțare pentru care se puteau înscrie toate cluburile private. Iar finanțarea se făcea în urma unui algoritm, pe baza punctajului fiecărei grupări sportive.

Așadar, dacă un club este asociat cu o primărie sau un consiliu județean, ar fi putut să primească un milion de euro pe an numai în urma adoptării acestui amendament.

Conform sesizării transmise către CCR, acest cadru legislativ sustrage bugete care ar trebui accesate prin competiție deschisă, favorizând în mod arbitrar structurile sportive agreate de administrațiile locale.

Totodată, actul normativ intră în contradicție cu reglementările de concurență din Uniunea Europeană. Plafonul anual de un milion de euro depășește considerabil limita ajutorului de minimis stabilită la nivel european (maximum 300.000 de euro pe parcursul a trei ani).

În plus, sumele pot acoperi cheltuieli de funcționare din sportul profesionist, cum ar fi remunerații, prime sau achiziții de jucători, în loc să fie direcționate spre infrastructura de utilitate publică.

Inițiativa a ajuns la Curtea Constituțională după ce Parlamentul a transmis legea spre promulgare pe 18 septembrie 2026. Pe durata soluționării acestei cauze, actul normativ rămâne suspendat și nu poate fi promulgat.