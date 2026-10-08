Joi, 8 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.

Tragerile loto din 8 octombrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 12,84 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 8 octombrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de 8,5 lei.