Dragoş Pîslaru continuă cearta cu partidul lui Grindeanu: „Din păcate pentru PSD, propaganda nu mai funcţionează”

„Adevărul: din cauza guvernării Ciolacu (2023-2025), România a avut cel mai mare deficit bugetar din toată Uniunea Europeană: 9,3%. Deşi ministrul Finanţelor l-a avertizat pe premierul Ciolacu de nu mai puţin de şase ori despre această criză majoră, domnul Ciolacu a răspuns că nu-l preocupă deficitul bugetar (ca să fiu elegant). Aşadar, PSD a aruncat cu pomeni electorale pe care nu ni le puteam permite, iar apoi a fugit de reforme şi reducerea cheltuielilor", a adăugat el.

„A adoptat măsurile urgente ca să evităm blocajul economic al ţării, inclusiv măsuri care au atins categorii vulnerabile. Fără aceste măsuri, România era astăzi în junk şi în incapacitate de plată, la fel ca în cazul Greciei. Mai mult, acelaşi Ilie Bolojan a reuşit să salveze PNRR-ul şi să finalizeze investiţii cheie care au susţinut economia şi au facilitat reducerea deficitului bugetar. Toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost adoptate inclusiv cu votul din coaliţie al PSD, cel care astăzi clamează că Bolojan «a sărăcit» România. În propaganda PSD-istă, vina pentru incendiu nu o poartă cel care a aprins focul, ci pompierul care a venit ca să-l stingă. Din păcate pentru PSD, propaganda nu mai funcţionează. Românii nu mai vor să trăiască pe datorie şi nu mai pot fi manipulaţi", a arătat Dragoş Pîslaru.