Cât a slăbit Adela Popescu după naștere. Avea 70 de kilograme

Actrița Adela Popescu a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu o lună. Vedeta a reușit să scape rapid de kilogramele în plus pe care le-a acumulat pe perioada sarcinii.

În cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, de la pro TV, Adela Popescu a mărturisit că avea 70 de kilograme atunci când a născut, dar că a reușit să scape deja de 10.

„M-am ținut de cuvând și am slăbit. La 70 de kilograme am născut și acum am ajuns la 60. Ca să ajung la cât aveam înainte, ar trebui să mai slăbesc încă 7 kilograme”, a dezvăluit Adela Popescu.

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan din anul 2015. Cei doi au împreună un băiețel care se numește Alexandru. Adela Popescu a devenit mămică pentru a doua în luna decembrie a anului trecut, vedeta aducând pe lume tot un băiețel.

