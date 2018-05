Cătălin Cazacu, despre câștigătorul Exatlon. “Nu am ascuns că Vladimir e un om dificil”

Sportivul Cătălin Cazacu a revenit în România după participarea la show-ul Exatlon România, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. El a fost coleg de echipă cu actorul Vladimir Drăghia, cel care a câștigat competiția Exatlon România.

Cătălin Cazacu a fost invitat la o emisiune de la Kanal D și a vorbit atât despre concursul filmat în Republica Dominicană și unde a stat timp de cinci luni, dar și despre relația cu Vladimir Drăghia, marele învingător.

“E o bucurie enormă pentru noi toți că a câștigat Vladimir Drăghia. Pentru mine înseamnă mult. Am în minte imaginea cu noi doi stând pe două pietre, eram împăcat. Nu am ascuns că Vladimir e un om dificil, nopțile și zilele cu el au fost foarte lungi. Ne-a salvat pentru că nu am murit de plictiseală. Ne contraziceam pe orice. Subiectele noastre erau puține”, a afirmat Cătălin Cazacu.

“M-a mișcat când am aflat ce voia să facă cu premiul. Nu știu dacă puteam să fac asta. Eu am știut. M-a apăsat pe mine foarte tare. Mă gândeam că dacă o să câștig eu, mă va hăitui toată viață, că am scos un om care voia să facă bine. Eram împăcat!

Am simțit momentul că voi pleca. Mă hăituia chestia cu premiul. Poate sună ciudat, dar mi-am dorit să ajung până la capăt. Și ăla era capătul! Nu știu dacă puteam să trăiesc cu gândul asta. Nu am vrut să spun nimănui. A fost un chin foarte mare așteptarea asta până când se afla.

Au fost niște oameni și nu puțini care m-au votat. Mă bucurăm că plec și mă simțeam groaznic, oamenii mă votaseră. Eram între ciocan și nicovală.



Mi-aș fi dorit că destinația banilor să se afle abia după finală”, a adăugat el.



Despre Exatlon, Cătălin Cazacu a afirmat:

“Dacă mi-ați zice să mă duc mâine la Exatlon, nu aș vrea în ruptul capului. M-aș duce înapoi, dar nu mâine. Încă 10 zile în plus la Exatlon după ce am fost eliminat? Aș alege închisoare…

S-a văzut că eram extenuați. Nu era chestie de voință, corpul nu mai putea. Corpul ceda. Eu îmi doream, nu eram mofturos. Am mâncat doar orez 140 de zile.



Eu dacă vedeam primele două ediții, eu m-aș fi cerut acasă. Am fost o surpriză mare. Nimeni nu credea că eu o să rezist acolo”.