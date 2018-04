Cătălin Scărlătescu face drob după rețeta bunicii sale în fiecare an, de Paște. E rețeta pe care o prețuiește cel mai mult, de aceea a și împărtășit-o cu noi, pentru că vrea să se bucure de gustul minunat al acestui preparat cât mai multă lume.

“Bunica Amalia era cea mai blândă persoană pe care am cunoscut-o vreodată și toate mâncărurile ei mi-au rămas în suflet. Nu degeaba se spune că gustul se formează în copilărie și că mâncarea este, în esență, amintire. Nu am să uit niciodată cu câtă poftă mâncam prăjitura ei cu bulion, făcută din ingrediente atât de simple, dar cu un gust absolut fabulos! În fiecare an, de Paște, îmi amintesc ce bine mirosea în bucătăria ei a ciorbă de miel, drob sau cozonac. De la ea am moștenit rețeta de drob de miel pe care o pregătesc în fiecare an”, a mărturisit Cătălin, care și-a schimbat complet garderoba, după ce a slăbit spectaculos.

Ingrediente: organele de la un miel – ficatul, rinichii, plămânii, inima, 250 g carne de miel, 400 g ceapă și usturoi verde, 400 g mărar și pătrunjel verde, ouă bătute (pentru fiecare kilogram g de compoziție se folosesc 8 ouă bătute), sare, piper, ulei de floarea soarelui, prapure.

Mod de preparare: organele și carnea se taie cuburi mari și se călesc în tigaie în ulei de floarea soarelui, cu sare și piper. Apoi, se dau deoparte și se lasă la scurs. 25% din compoziție se taie cuburi mici, restul se toacă la mașina. Ceapa și usturoiul verde se toacă mărunt și se prăjesc în tigaia în care au fost călite organele. Se lasă până se evaporă toată apa din tigaie. Mărarul și pătrunjelul se toacă “aproape fin”. Se amestecă bine toate ingredientele. Se cântărește compoziția și se adaugă ouăle bătute omletă. Se asezonează cu sare și piper. Se învelește compoziția în prapure și se dă la cuptor la 140 °C, pentru 50 de minute. Se servește rece, cu muștar alături.

