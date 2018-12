„David a început să scrie lista. Nu are ‘pretenții’ mari, vrea un telefon, ceva cu X, nu știu. I-am spus ‘măi, copile, nici eu nu am așa ceva, pe bune? Unde ai auzit asta, la școală?’ E clar o competiție acolo între copii, care are telefonul mai performant. Nu știu ce face Moșul și ce aduce Moșul…„, a mărturisit Andra pentru VIVA!.

Andra a mărturisit că lui David îi place foarte mult să se filmeze și să posteze clipuri în mediul virtual. Mama lui are însă altă părere. „Dacă îți arăt telefonul meu, am foarte multe vlogguri și foarte multe video-uri făcute de David, dar nu am mai încărcat niciunul, am zis că…să existe o evoluție. El face foarte multe și îl inspiră foarte mulți vloggeri, e pasionat de chestia asta. A filmat acum câteva zile un material în care era cu o verișoară a lui și folosea termeni de vloggeri pe care nu mă așteptam să îi știe copilul meu de șapte ani”, a explicat Andra lipsa din mediul virtual a fiului său.

