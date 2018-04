Ce i s-a întâmplat Simonei Gherghe chiar în timpul unei emisiuni. “Am crezut că leșin”

Simona Gherghe a povestit prin ce momente de panică a trecut atunci când mama ei a sunat-o la telefon în timp ce ea se afla în direct la emisiune.

Simona Gherghe, care are o fetiță pe nume Ana Georgia, este extrem de grijulie cu micuța ei. Viața de mămică a schimbat-o radical.

Despre cum a fost și cum este viața de mămică, dar și despre sperieturile pe care l-ea tras a făcut declarații Simona Gherghe la emisiunea moderată de Mihai Morar la postul de televiziune Antena Stars.

“M-am trezit cu ea la 11 luni, aproape că merge în picioare. Ana spune tata, mama nu prea. Eu sunt fericită că îl iubeşte foarte tare pe Răzvan, dar mă iubeşte şi pe mine. Nu poate să doarmă fără mine, aici este vorba de relaţia aia mamă-fiică.

Cel mai greu a fost în primele patru luni, alea au fost ca o piatră de încercare. Părinţii de gemeni sunt eroi. Mama este gura noastră de oxigen şi este cu noi de când s-a născut Ana. Pot să stau liniştită ştiind că mama este cu micuţa…

M-a sunat mama în timpul emisiunii şi nu ştiam ce să fac. Am crezut că leşin. Am pus microfonul în spatele scaunului şi am răspuns. Am crezut că s-a întâmplat ceva. În fiecare moment ştiu ce face copilul meu. ..

Aştept să facă primii paşi singură. Eu cu munca, Răzvan cu iubirea. Dimineaţa este momentul lor de tandreţe… De 11 luni am plecat în weekend doar de două ori. La vară mergem toţi în vacanţă”, a afirmat Simona Gherghe, al cărei salariu de la TV s-a aflat de curând.