Ce se întâmplă cu soțul Danei Rogoz în Sri Lanka. Vedeta a făcut anunțul

Anul Nou o prinde pe Dana Rogoz departe de țară. Vedeta a ales să petreacă vacanța de sărbători în Sri Lanka, acolo unde se află alături de soțul ei, Radu Dragomir, și de băiețelul lor, Vlad. Cei trei au parte de experiențe cu totul inedite în Sri lanka, după cum a dezvăluit vedeta în mediul online.

„Poza asta are nevoie de explicații: Radu a obținut permis srilanchez, am închiriat un tuk tuk și călătorim astfel noi 3 prin Sri Lanka. Până acum am parcurs traseul Kandy – Nuwara Eliya – Ella – Udawalawe (de unde vă scriu acum), cu zeci de opriri pentru a admira mai bine peisajele, pentru a cumpăra fructe sau a vorbi cu localnicii. Experiența este minunată! #srilankajourney #srilankacucopilul #srilankawithkids #tuktuk #RaduTheTuktukDriver”, a explicat Dana Rogoz.

Dana Rogoz este căsătorită cu regizorul Radu Dragomir. Cei doi și-au unit destinele în anul 2012, din mariajul lor rezultând un băiețel, Vlad. Soțul Danei Rogoz, Radu Dragomir, a mai fost căsătorit o dată și are și un copil, Barbu, din mariajul cu actrița Ozana Oancea, cea pe care a părăsit-o pentru a-și trăi povestea de dragoste cu cea cunoscută publicului larg drept Abramburica.

