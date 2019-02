Hannelore de la „Insula Iubirii” a fost invitată la „Star Matinal” de la Antena Stars, unde a vorbit despre viaţa ei de după emisiune.

„Fizic nu am o preferinţă, contează fizicul, dar nu am un tipar anume, să fie frumos ochiului. Să fie calm, inteligent. Ar fi un plus să iubească şi mişcarea. Orice om dobândeşte hobby-uri pe parcursul vieţii, aşa că nu este un impediment”, a spus Hannelore la Antena Stars.

Citește și

48 de ore care au uluit lumea! Rezumatul cazului incredibil al impostorului Matthew Mode, care a fost arestat a doua zi după publicare, în timp ce povestea sa a ajuns pe tot mapamondul