Sportiva urmăreşte cu mare interes sezonul al treilea al Exatlon-ului. Mariana și-a format deja o părere despre concurenți, pe care și-a spus-o fără rețineri.

„Costin Gheorghe este foarte bun. E determinat, are viteză, spirit de lider şi forţă fizică, dar şi psihică. Îl văd finalist şi chiar câştigător. Mi-au mai plăcut Gabi, fratele lui Alex Nedelcu şi jandarmul de la „Războinicii”. Fetele de la „Războinici” şi de la „Faimoşi” din sezonul ăsta nu m-au convins. Şi, sincer, mi se par cam grase! Ce sportive sunt astea aşa durdulii şi cu celulită? Iar aia pe care o compară toată lumea cu mine, n-are nicio treabă cu concursul ăsta şi mai este şi vocală. Abia se mişcă, n-are pic de agilitate. De fapt îţi dai seama după silueta ei că nu are condiţie fizică. Asta e antrenoare de judo? Ferească Sfântul…Nu am nimic cu ea, dar locul ei nu e la Exatlon. Nu mă mai comparaţi fraţilor cu aia, că eu eram „rachetă” pe lângă ea, pe traseu. Îi spun şi în faţă când se întoarce. Cred ca va fi prima eliminată. Ştiţi că eu sunt un om sincer şi direct, mai ales când vine vorba de Exatlon, competiţia mea de suflet”, a declarat Mariana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Puțini știu că veterana acestui sezon Exatlon, Irina Postolea, nu a avut o viață ușoară și că, în ciuda greutăților, a reușit să ducă sportul pe care îl practică, judo, la rang de performanță și, nu de puține ori, a fost pe podiumurile naționale și internaționale.

