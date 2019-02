Vedeta de televiziune le-a oferit recent fanilor săi o surpriză: a selectat din albumul foto al familiei imagini cu micuțul Nicholas și le-a postat pe blogul ei.

De multe ori mi se întâmplă să găsesc poze vechi prin telefon, de pe vremea în care Alex și Alesia erau foarte mici și să mă apuce nostalgia. E așa frumos să te uiți în urmă și să ai o imagine clară a felului în care s-au schimbat. Cu ei nu am foarte multe poze bebeluși, dar cu Nicholas am făcut prima ședință foto la două zile după naștere, așa că am deja muuulte cadre și idei despre care vreau să povestim.

Și eu am căutat mult timp inspirație pentru poze, așa că vreau să vă propun câteva cadre pe care orice mămică s-ar bucura să le revadă. Deja după primele luni vor tot urma ocazii cum ar fi botezul, poze cu primul dințișor, poze cu primii pași. Vă așteaptă mulți ani încărcați de „prima dată' și experiențe noi și emoționante, așa că ar fi frumos să le surprindeți ca să le revedeți peste ani. Am făcut un album în ordine cronologică și am început să plâng de emoție când le-am văzut. Parcă a trecut totul așa de repede și frumos. E un sentiment frumos să răsfoiești pagină cu pagină și să faci o călătorie în trecut, așa sper totuși să reușesc să și scot pozele și să le pun în albume mai des', a scris vedeta pe blogul ei.

