Cine e femeia pentru care Cătălin Botezatu a vrut să-și taie venele. A iubit-o ca un nebun | FOTO

Cătălin Botezatu a trăit o poveste de iubire cu totul aparte cu Dana Opsitaru, unul dintre cele mai cunoscute modele din Epoca de Aur. Dana, care era cu 8 ani mai în vârstă ca el, a fost marea dragoste a creatorului de modă.

Pe vremea când s-au cunoscut, ea era căsătorită și avea un copil. relația lor a durat patru ani. Dana a ajuns să divorțeze din iubire pentru Cătălin Botezatu.

„Era mai în vârstă decât mine cu 8-9 ani. Se purta cu mine ca o mamă, ca o amantă, ca o nevastă, ca o orice. Am cunoscut-o în urma unui pariu. Un coleg, manechin, mi-a zis: „Dacă te crezi aşa fiţos şi consideri că toate femeile îţi pică aşa, stanga-dreapta, cucereşte-o pe asta!”. „Da de ce tocmai pe asta?”, am întrebat. „Pentru că are un copil, are foarte mulţi bani şi nu se uită la nici unul”, mi s-a răspuns.

Ea avea o viaţă foarte tare, n-o interesau puştii aspirine, ca mine. Am început o muncă asiduă de cucerire. Toţi banii mei îi dădeam pe orhidee. Dumnezeule, câţi bani am dat pe orhidee în perioada aceea!

După trei luni de încercări, a acceptat să ia masa cu mine la Capşa. A venit cu nişte pantofi roşii cu toc înalt şi cu un deux-piece cu fustă foarte scurtă şi sacou cu umeri foarte mari. Era o apariţie de-ţi tremurau picioarele.

N-am mâncat nimic toată seara, deşi comandasem tot felul de mâncăruri s-o impresionez. Am mers la ea acasă şi-a urmat cea mai nebună partida de sex pe care am avut-o multă vreme de-atunci încolo”, povestea creatorul de modă într-un interviu.

Cătălin Botezatu a iubit-o nebunește pe Dana, femeia căreia i-a spus că-și taie venele dacă nu vine să-l vadă.

„A fost un fel de refulare. Apoi, a intervenit mârşăvia mea pentru că am continuat să merg în casa ei ca prieten al soţului, care era căpitanul Naţionalei de baschet a României. Foarte delicat! Noi chiar ne iubeam, a fost dragoste.

A urmat o perioada de demenţă…. De Crăciun, chiar am şantajat-o, i-am spus: „Dacă nu vii să stai cu mine, îmi tai venele!”. În noaptea de Revelion, la 12 noaptea, când oamenii-şi spun lucruri frumoase, Dana i-a spus soţului ei că are o aventură cu mine şi că mă iubeşte foarte tare”, mai spunea el.

„Dana este marea mea dragoste și rămâne în continuare, deși au urmat și altele. Vorbim aproape zilnic, pentru că o mare iubire nu se uită niciodată. A devenit prietena mea cea mai bună”, a declarat Cătălin Botezatu pentru VIVA!.

