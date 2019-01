Cum arată mâna Denisei Tănase de la trupa Bambi. „Recunosc că m-a șocat până și pe mine”

Denisa Tănase, una dintre surorile din trupa Bambi, și-a fotografiat mâinile înainte și după utilizarea unui tratament de îngrijire. Artista s-a declarat șocată de imaginea cu mâna ei înainte de a face tratamentul.

„Ceea ce vedeți în poză este mâna mea (din păcate nu consum lichide, iar pielea mea are mult de suferit în perioada aceasta a anului). Am făcut un experiment în mașină și am pozat mâna înainte și după ce am folosit (o singura dată!), pe rând: toner, emulsion și S-energy intensive hydro cream de la S…… Știam că sunt bune, pentru că le folosesc zilnic pe față, însă poza asta recunosc că m-a șocat până și pe mine! ????”, a mărturisit vedeta.

