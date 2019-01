„E foarte mâncăcioasă… Îi cânt muzică populară, pe asta se linişteşte ea. A început să vadă jucărelele, e atentă. Tot îmi place! Avem seri când doarme mama cu ea ca să se odihnească Cătălin, că merge la muncă. Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc zic: mă duc la fata mea. Am de o lună de zile un telefon nou pentru poze şi video. Am şters ieri 600 de poze în care fata era fix în aceeaşi poziţie hăinuţe diferite. Acum încep să o cunosc, îi ştiu tot. Le arăt aşa în familie. Sufoc chiar cu poze! Fata nu seamănă cu mine, seamănă cu taică-su. Are de la mine guşa şi somnul. Mama zice: când mă uit la fată şi nu dă somnul pe mâncare! Doarme bine!”, a spus Feli Donose la Pro tv.

La început de an, Feli a venit cu o surpriză pentru cei care îi iubesc muzica și a lansat o nouă piesă. Artista știe ce vrea în cea mai nouă piesă de pe albumul Eu sunt Feli. „Nu mă înveți tu cum să sufăr', este mesajul ei.

