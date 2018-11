Ecaterina Ladin: „Vorbim românește, simțim românește. Sângele nostru e românesc”

„Pentru mine și pentru familia mea, ziua de 1 Decembrie a fost dintotdeauna o sărbătoare. Sărbătoarea noastră națională. Familia mea și-a pierdut cetățenia, însă identitatea niciodată. Vorbim românește, simțim românește chiar dacă, locuind în Republica Moldova, influențele estice și-au pus amprenta. Sângele nostru e românesc, de aceea, ultima dorință a tatălui meu a fost să ne recăpătăm cetățenia, să redevenim ce am fost. Și am reușit! Sunt mândră că i-am îndeplinit dorința și că acolo unde e, sigur e mulțumit și împăcat.

Moldovenii și românii nu sunt diferiți, poate doar influențele pe care le-au primit să fie diferite. Acum 100 de ani erau aceeași țară și cred că trebuie să se refacă țara pe de-a-ntregul, în primul rând pentru că vorbim aceeași limbă și asta nimeni nu ne-o va putea lua vreodată.

Am venit în România cu gânduri mari, să-mi fac o carieră în actorie. Am știut dintotdeauna că voi ajunge aici, ăsta era scopul. Și iată că am reușit! Dar am reușit numai cu ajutorul României și al românilor cărora le voi mulțumi întreaga viață. Nu m-aș întoarce în Moldova, pentru că aici m-am dezvoltat atât pe plan profesional, cât și personal. Aici sunt familia mea, serviciul meu… Dacă ar mai fi un motiv – ar fi mai mult o dorință, pe care cu siguranță o împărtășesc cu mulți oameni, români și moldoveni – mi-aș dori ca granița dintre România și Moldova să dispară!

Având dublă cetățenie, sunt și moldoveancă și româncă, pe 1 Decembrie petrec dublu! Petrecem în familie, petrecem la PRO TV, ne bucurăm că suntem împreună și încercăm să fim cât mai buni și pe scenă, și în viața de zi cu zi.

100 de ani de la Marea Unire – sărbătoarea asta sper să ne umple de bunătate și sper să reușim să-i înțelegem greutatea. Să ne facă mai înțelepți și să ne urnească spre fapte mari, să fim mai buni unii cu alții, să ne ajutăm mai mult. Să dăruim, să ne bucurăm mai mult de viață și să fim uniți. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”

Leonid Doni: „Și românii, și moldovenii cred că ar trebui să devină mai buni în orice ar face, dar mai ales în simțiri”

„Pentru că mi-ați lăsat libertatea să scriu exact ceea ce simt eu, nici nu știu ce o să iasă, pentru că sunt la filmări și mi-a cam înghețat «libertatea», alături de dinți, de frig ce s-a lăsat peste Fierbinți. Și dacă tot am zis de Fierbinți, nu pot să trec peste faptul că noi filmăm și azi, pentru că românii se uită la noi în continuare de 14 sezoane. Ăsta e motivul pentru care dau interviul de aici și vreau să le mulțumesc românilor, cu ocazia asta, în numele meu și în numele întregii echipe.

Am zis că vorbim de 1 Decembrie, da? Sunt în România de 25 de ani. Îmi place și aici, și în Moldova. Fiecare are ceva ce iubesc, ceva ce urăsc. Nici eu nu sunt perfect, chiar dacă e greu de crezut. (râde) Îmi petrec timp prețios cu oameni de calitate și în România și din Moldova. De-asta nu cred în locuri, neapărat. Cred că omul face locul frumos sau urât.

Și românii, și moldovenii cred că ar trebui să devină mai buni în orice ar face, dar mai ales în simțiri. Nu știu dacă sunt în măsură să spun că România și Moldova ar trebui să se reunească. Nu simt nimic, din punctul asta de vedere. Eu sunt acasă și într-o parte și în alta. În politică, momentan, nu mă bag, că am văzut că e greu. Rămân pe postul meu, că e călduț. (râde)

De 1 Decembrie vom petrece, că dacă avem ceva în comun, mai mult decât au alte popoare, e șprițul. Găsim motive să bem și să mâncăm bine, daʼ cine sunt eu să-i judec pe oameni, că n-am numele de familie Eminescu!

Așa că să ne bucurăm de moment, că nu știm cum o fi mâine. Să fim sănătoși!

La mulți ani, Românie! Să râzi mult!”

