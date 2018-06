Cum se menține în formă Michaela Prosan, Sonia din “Fructul oprit” | FOTO

Deși se gândea să urmeze altă carieră, pasiunea pentru actorie a determinat-o să facă schimbări importante în acest sens.

“Da, am terminat un liceu de arhitectură, arte ambientale și design. Țin minte că eram nehotărâtă în privința a ceea ce urma să fac pe viitor: arhitectură, design de interior… Și atunci când ești indecis există spațiu cât să poți să optezi și pentru altceva . În cazul meu, a fost actoria. Din momentul în care mi-am asumat alegerea și până în prezent, toată energia mea a fost canalizată către meseria pe care mi-am ales-o și nu am trădat-o de-a lungul acestor ani, dimpotrivă, am prioritizat-o. N-a fost ușor, lucrurile n-au fost tot timpul roz, dar îmi place să cred că toate situațiile pe care le-am întâmpinat – bune, rele – au fost în favoarea mea”, a mărturisit protagonista primei drame psihologice realizate în peisajul serialelor autohtone.

Miercuri, 20 iunie, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza finalul primului sezon al serialului, însă povestea nu se încheie aici, “Fructul oprit“ urmând să revină cu un nou sezon.

Citește și: REPORTAJ/ Trista istorie a Hipodromului din Ploiești. În căutarea gloriei de altădată și a timpului pierdut/ VIDEO&FOTO