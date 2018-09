Dan Bittman, detalii despre povestea de dragoste cu Mihaela Rădulescu. „Cum e ea, așa…”

Mihaela Rădulescu şi Dan Bittman s-au iubit la începutul anilor ’90, când diva abia intrase în televiziune şi activa la postul de televiziune Tele 7abc.

Solistul trupei Holograf a făcut câteva mărturisiri despre idila lor pentru adevarul.ro.

„Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci”, a spus artistul.

Întrebat dacă a scris versuri gândindu-se la iubitele sale sau dacă le-a dedicat melodii, Dan Bittman a precizat:

„Mihaelei, nu. Au fost alte persoane, dar nu pot să intru în amănunte. (râde) Multe piese au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alţii. Am văzut poveşti de dragoste uriaşe şi am simţit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viaţă. Aşa s-a născut „Să nu-mi iei niciodată dragostea. M-am trezit la 4 dimineaţa, am coborât în birou şi am început să scriu. Era ca şi când cineva îmi dicta de undeva de sus”.

Despre poveștile de dragoste pe care le-a trăit, Dan Bittman a afirmat:

„Sunt unii care ţin socoteli. Nu au fost aşa de multe iubite pe cât s-a scris în presă. Au fost mai puţine, au fost poveşti de iubire. Nu cred că am ieşit din tipare. Ulterior, unele au devenit la rândul lor celebre. Şi atunci s-au cam legat poveştile”.

Citește și: Editorial de Claudiu Săftoiu. „Inițiativa celor Trei Mări' – un forum hărăzit României, la Centenar