Puncte de oprire moderne pentru tramvaiele din București

Refugiile de tramvai vor fi instalate pe aproximativ 50 de kilometri de cale dublă, acoperind tronsoanele aflate în renovare sau pe cale să primească ordinul de începere din partea Primăriei Generale a Municipiului București. Conform informațiilor furnizate de Porr România pentru Club Feroviar, șase dintre cele opt peroane de pe bulevardul Expoziției sunt deja finalizate la nivel de bordură și fundație, iar primele adăposturi pentru pasageri urmează să fie livrate până la sfârșitul lunii februarie 2026.

Lucrările de modernizare pe Lotul 11, care acoperă bulevardul Expoziției, strada Aviator Popișteanu, strada Puțul lui Crăciun, strada Dornei și strada Clăbucet, sunt în proporție de peste 80% finalizate, iar termenul estimat pentru finalizare este primăvara acestui an.

După cum a fost raportat de Club Feroviar, majoritatea traseului de pe bulevardul Expoziției are deja stratul asfaltic de uzură așternut, iar stâlpii pentru iluminat și susținerea catenarei sunt instalați. De asemenea, pe strada Puțul lui Crăciun, circulația rutieră a fost redeschisă, iar lucrările de înlocuire a rețelelor de utilități, descrise de constructor drept cea mai mare provocare, au fost finalizate.

Pe strada Dornei, mai sunt necesare lucrări de betonare a șinelor din curbă, care vor fi finalizate în perioada următoare. În același timp, pe strada Clăbucet se așteaptă intervențiile firmelor Apa Nova și Distrigaz înainte de continuarea lucrărilor la linia de tramvai.

Lucrările de modernizare, începute în primăvara lui 2025, au fost inițial realizate pe baza unei înțelegeri dintre Primăria Generală, condusă la acea vreme de Nicușor Dan, și constructorul Porr România. Costul total al contractului pentru reabilitarea Lotului 11 este de 63,9 milioane de lei. Între timp, fondurile europene necesare au fost deblocate, iar lucrările au avansat în ritm accelerat.

Pentru tronsonul aflat anterior în așteptare din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, traversele și șinele au fost deja montate, iar sudarea acestora și betonarea vor începe imediat ce condițiile meteo vor permite.

Alte tronsoane în lucru

Printre tronsoanele aflate în plin proces de modernizare se numără Lotul 1 – cel mai lung, cu 18 kilometri, care include Bulevardele Th. Pallady, 1 Decembrie 1918, Basarabia, Calea Călărașilor, Corneliu Coposu, și Bucla Titan, executat de Porr România.

De asemenea, Lotul 9, pe bulevardul Chișinău, acoperă 825 de metri de cale dublă, iar Lotul 10, pe Bulevardul Basarabia, între intersecția cu Bulevardul 1 Decembrie 1918 și capătul de linie Republica, însumează 1,2 kilometri. Ambele sunt realizate de compania Mari Vila Com.

