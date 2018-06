De ce i se spune “Prințesa Războincă” Dianei Belbiță. “Nu am fost întocmai de acord cu el”

Supranumită și “Prințesa Războinică”, Diana Belbiță este o cunoscută luptătoare de MMA. Diana Belbiță a participat de curând la competiția Exatlon România, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor.

Diana Belbiță a mărturisit, într-un interviu, de unde s-a ales cu supranumele “Prințesa Războinică”.



“Nickname-ul meu a fost dat de către iubitorii acestui sport. Recunosc, la început nu am fost întocmai de acord cu el, deoarece încercam mereu să par o fată dură și credeam că am nevoie de o poreclă pentru o “bad girl”, dar cu timpul am înțeles că pot să fiu o luptătoare demnă, chiar dacă zâmbesc mereu, așa cum sunt obișnuită să fac. Într-un final, mi-am acceptat cu brațele deschise noul nume”, a explicat Diana Belbiță, potrivit stirilekanald.ro.

