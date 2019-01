Andrei Tinu s-a separat de soția sa, Albberta, împreună cu care are doi copii. Fiul regretatului ziarist Dumitru Tinu a afirmat că partenera sa de viață i-a fost infidelă.

Alberta Tinu a făcut și ea prima declarație în scandalul separării, acuzându-l, la rândul ei, de infidelitate pe cel care i-a fost partener de viață.



„După apariția în presă a imaginilor în care soțul meu, Andrei Tinu, este văzut cu fosta sa studenta la Berlin, în ipostaze intime, fapt ce denotă ca cei doi se aflau deja într-o relație, am primit telefoane de la mai multe cunoștințe care mi-au spus că cei doi au mai fost vazuți împreună încă de când respectiva fată îi era studentă! Acest lucru se adaugă episoadelor de infidelitate despre care am avut semnale, de-a lungul căsniciei noastre, dar până acum nu le-am dat importanță.

De ceva vreme soțul meu a afișat o răceală și un dezinteres vădite față de mine, dându-mi de înțeles că relația noastră nu îl mai interesează, deși nu exista nici un motiv pe care să mi-l impute. A început să mă acuze de fapte presupuse și să lanseze discreditări de natură a convinge prietenii, cunoștințele, rudele, opinia publică, de faptul că el este un soț iubitor și un tată devotat, ceea ce este în întregime discutabil!

Dacă doriți și este nevoie voi reveni cu amănunte pe această temă.

Doresc să precizez că de mai puțin de un an activez că medic stomatalog în Franța. Aici am deschis un cabinet particular, în urma deciziei luate împreună cu soțul meu… Eu vin periodic acasă, și vorbesc zilnic la telefon cu copiii, petrecem concediile împreună, etc.

În ciuda faptului că soțul meu apare în imagini și fotografii în ipostaze intime, care certifică faptul că mă înșală, deși noi doi suntem încă soț și soție, tot el încearcă în disperare de cauză să mă acuze de fapte care nu s-au întâmplat niciodată…”, a declarat Alberta Tinu pentru spynews.ro.

