Dieta pe care Adelina Pestrițu o ține după ce a născut. „Nu pot spune că este varianta corectă”

Fosta vedetă de televiziune Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. După naștere, Adelina Pestrițu și-a revenit spectaculos, afișând o siluetă de invidiat. Vedeta a dezvăluit care este meniul ei și cum a reușit să slăbească după ce a devenit mămică.

„În cele nouă luni de sarcină am acumulat nu mai puțin de 14 kilograme. Fix în ziua în care am născut, m-am urcat pe cântar și mi-a arătat o suma rotundă, precum coapsele mele.:)) Și culmea, nu era numărul de telefon, ci greutatea mea.

Astăzi, la nici 2 luni după ce am născut, simt cum se pierd kilogramele, însă fără prea mari eforturi. Sau, cel puțin asta este părerea mea. Am ales un meniu nu foarte vast, însă destul de sănătos, sățios și care să mă ajute să dau jos surplusul de kilograme nedorite.

Culmea este că, odată cu trecerea celor 7 săptămâni, nici senzația de foame nu o mai am. Organismul meu a înțeles că trebuie să mă ajute, mai ales că au trecut cele 6 săptămâni de lăuzie, și totul pare să reintre în normal. Depinde mult de modul de revenire al fiecăreia dintre noi. Ceea ce vă recomand este să vă ascultați' ritmul de slăbire al organismului vostru. Nu o să dea greș niciodată. Corpul vă spune cu exactitate când este pregătit pentru o schimbare și când trebuie să mai așteptați. În prima săptămână de după naștere am dat jos o mare parte din kilogramele nedorite, apoi am făcut un blocaj pe cântar. Nici la deal, nici la vale, așa că am decis să nu-mi execut corpul ca în armata, ci să fiu înțelegătoare cu el. Este firesc. Nu putem forța nota, indiferent cât de tare ne-am dori acest lucru. După acest scurt blocaj de 4 săptămâni, mi-am revenit și kilogramele se topesc din nou cu succes.

Ciudat sau nu, fără să mă bazez pe vreo dietă anume a vreunui nutriționist celebru, am consumat numai pește cu broccoli și salată verde cu lămâie și puțin ulei de măsline. Nu pot spune că este varianta corectă, pentru că organismul are nevoie și de grăsimi, carbohidrați, chiar și puțin zahăr. Nu mai știu ce gust are o prăjitură. În aproape 2 luni, am mâncat doar 2 clătite și zaharină folosită în cafeaua de dimineață.

Chiar mă declar surprinsă de faptul că nu îmi este poftă de altceva, cum de mai pot consuma somon și încă nu m-am ales cu branhii pe corp. Glumesc! Mă simt bine și, mai ales atunci când văd că apar rezultatele. Pe lângă grăsimea pe care o dau jos, pierd vizibil și aspectul cojii de portocală, mai exact apa reținută în tot acest timp. Mi-au mai rămas doar 3 kg cărora le voi veni de hac în curând. Somonul îmi este aliat.

Dacă treceți printr-o perioadă în care vreți să slăbiți rapid, încercați asta! Însă, nu uitați că orice slăbit rapid poate avea și repercusiuni, așa că vă recomand să folosiți uleiul de migdale sau cocos, însă pe corp, nu în mâncare. Sigur nu vă doriți să vă alegeți cu niște vergeturi inestetice sau piele lăsată. Dacă totuși senzația de foame apare, păcăliți-vă stomacul cu multă apă și migdale sau caju. Urmați această somodietă', ca să o denumesc într-un fel, doar dacă știți că nu aveți probleme cu sănătatea, astfel încât să nu cauzați alte afecțiuni grave”, a explicat Adelina Pestrițu pe blogul ei.

