Elena Gheorghe a ales pentru evenimentul organizat de revista Elle o rochie de culoare neagră foarte atipică. Rochia a fost una cu foarte multe volane, scurtă și pe un umăr. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de sandale de aceeași culoare, foarte fine.

Vestimentația i-a lăsat vedetei la vedere picioarele frumoase și tonifiate, însă i-a ascuns în totalitate silueta care, de altfel, este fără reproș.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

