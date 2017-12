În anul 2017 mai multe cupluri celebre au ajuns în fața altarului, decise să-și întemeieze o familie numeroasă. Chiar dacă mulți se așteptau ca petrecerile de nuntă să fie pe măsura celebrității lor, unele dintre ele au alocat bugete impresionante, altele au ales să facă totul pe sistem barter. Pe final de an am trecut în revistă miresele anului 2017.

Fie că au purtat rochii clasice de nuntă, fie că au ales ținute atipice pentru un astfel de eveniment, fie că au fost extrem de îndrăznețe, mirese anului 2017 au fost spectaculoase, fiecare în felul ei.

Andra Erbașu a purtat cea mai spectaculoasă rochie

De departe, cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din 2017, dar și din ultimii ani este cea a Andrei Iacob, devenită doamna Erbașu la finele lunii septembrie. Andra Erbașu nu și-a dorit o rochie albă, considerând că o nuanță de nude i se potrivește mult mai bine tenului ei măsliniu, ceea ce i-a adus doar laude din partea stiliștilor vestimentari. Modelul ales, dar mai ales trena spectaculoasă din dantelă, la care designerul Doina Levința și echipa ei au lucrat mai bine de jumătate de an, au transformat-o pe Andra într-o adevărată prințesă.

Ilinca Vandici – mireasa cu cele mai multe ținute

Pe al doilea loc se clasează Ilinca Vandici, care a ales să tranforme petrecerea de nuntă și botezul lui Zian într-un adevărat podium. Dat fiind faptul că prezintă o emisiune de stil, toată lumea a avut pretenții de la ea, așa că Ilinca a încercat să mulțumească toate stilurile. Așa că a îmbrăcat nu una, ci trei ținute pentru cele două evenimente speciale din viața ei. La ceremonia religioasă a purtat o rochie de mireasă atipică, de culoare roz, cu multe paiete, la restaurant a schimbat-o cu una albă cu spatele gol, accesorizată cu pene și pietre, iar spre dimineață, când petrecerea era în toi, Ilinca a renunțat la tocuri și a dat rochia pe un costum alb, cu pantaloni și sacou la care a accesorizat o șapcă cu voaletă.

Miresele anului 2017

Oana Zavoranu, o mireasă în …roșu

Nu credem că se aștepta cineva din România să o vadă pe Oana Zăvoranu în cea mai importantă zi din viața ei într-o rochie albă, cu trenă și cu voalul pe cap, ci într-o rochie cu totul atipică. Chiar asta a și făcut. Bruneta a purtat o rochie roșie cu imprimeu floral și foarte decoltată, fiind mai mult decât sexy la ceremonie. Deși a dat dovadă de un mare curaj, nu-i putem da Oanei decât o poziția a treia în clasamentul nostru. Totuși, trebuie să recunoaștem că Oana ne-a dovedit încă o dată că mai poate și mai are cu ce să suprindă. „A fost inițiativa mea. Oana Zăvoranu, în biserica? E ceva mai greu de imaginat, mă gândesc. Am zis hai să o facem și pe asta, de ce nu? Eu m-am gândit să fiu sub acoperire, m-am îmbrăcat într-o rochie roșie cu un decolteu adând de preotul nu-și putea dezlipii ochii de pe bustul meu. A avut loc într-o biserică superbă, nu știu dacă am mai intrat într-o biserică atât de frumoasă”, a povestit Oana după nuntă.

Sandra Mutu a ales o rochie de regină

În aceeași zi cu Ilinca Vandici a trecut pe la biserică și Sandra Mutu pentru a-și boteza fiul și pentru a-și uni destinele cu Adrian Mutu. Sanda a ales să poarte o rochie de regină pentru ceremonia religioasă, pe care a înlocuit-o imediat ce a ajuns al restaurant cu o rochie mai sexy care i-a permis să danseze și să se miște în voie. Pentru grația, dar și frumusețea Sandrei în ziua nunții îi oferim un loc patru.

Alina Pușcaș, mireasă luată prin suprindere

Deși este pe ultimul loc în topul nostru, trebuie totuși să-i dăm câștig de cauză Alinei Pușcaș care nu a avut timp să-și pregătească rochia de mireasă. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a avut parte de o supriză din parte soțului ei. Mihai a pus totul la punct și nu i-a zis nimic Alinei, nici măcar în biserică. Alina a mers la biserică pentru a o boteza pe fiica ei, Melissa, însă o dată ajunsă acolo s-a trezit cu un buchet de mireasă în mână și că preotul anunță pe toată lumea că va urma și o cununie relogioasă. Astfel că, rochia ei de botez s-a transformat în una de mireasă. Chiar dacă nu a fost una albă, cea de un roz pudrat decorată cu flori în zona bustului a făcut o impresie bună în rândul invitaților.

Lavinia Pârva s-a măritat în secret

Ne-ar fi plăcut să continuăm topul cu o altă mireasă de pe 2017, Lavinia Pârva, însă cea de-a treia soție a lui Ștefan Bănică Jr. s-a măritat în secret, așa că puțini au fost cei care i-au și văzut rochia de mireasă. Cei care au participat la ceremonia desfășurată la Balcic au fost aduși în Bulgaria sub alt pretext, de teamă ca nu cumva să nu țină totul sub secret.

