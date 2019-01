„A fost o teamă foarte mare că o să vină Nora Luna și o să simt că o să vreau să iau o pauză mare din muzică. Nu mă gândesc la nimic, merg la studio că îmi e dor să compun. Când am terminat treaba sunt liniștită și zic că mă duc la fata mea. Nu a fost nici un șoc pentru Cătălin, pentru mine a fost șocul mai mare. Eu nu am crezut că o să întâlnesc un bărbat care o să-mi devină la un moment dat soț, încă nu ne gândim la treaba cu inelul. Să fie atât de deschis și să mă susțină atât. Ne-am trezit că o să fim părinți”, a povestit Feli, la Răi Da’ Bun.

Feli petrece mult timp cu fetița ei. „Vorbesc cu ea ca și cu un om mare, așa cum vorbea și mama cu mine când eram bebe. E o drăguță, îi spun Nora Luna, mama îi spune Luna, iar Cătălin Nora. O alintăm < >, . E cea mai lungă pauza a mea din ultimii opt ani, am lipsit cam patru luni. Acum am ieșit cu o piesă nouă. Am crezut că o să stau mai mult acasă, că o să pot să mă separ de muzică, dar m-am trezit în studio. Mi-am făcut un drum pe acolo, am zis că mă duc să văd ce fac băieții. M-am trezit că m-am întors în muzică”, a mai spus Feli, Răi Da’ Bun.

La început de an, Feli a venit cu o surpriză pentru cei care îi iubesc muzica și a lansat o nouă piesă. Artista știe ce vrea în cea mai nouă piesă de pe albumul Eu sunt Feli. „Nu mă înveți tu cum să sufăr’, este mesajul ei.