„La mulţi ani, scumpa mea!”, a scris Raluca Moianu pe Facebook, de ziua fiicei sale. „Aseară au venit prietenii ei cu tort, să-i facă o surpriză, în complicitate cu mama. Ea nu înțelegea de ce nu-i răspunde nimeni la telefon, nu știa că eu vorbesc cu prietenii ei și îi așteptăm. Am avut un an foarte greu. Dar tati o să rămână mereu cu noi. Știm că ne veghează, din Cer. Mara e o fire sportivă, seamănă cu tatăl ei. E un copil bun, știe ce-și dorește, învață bine, dar ca fiecare adolescent are momentele ei, însă ne desurcăm. Mara știe că tăticul nostru e tot timpul cu noi”, a spus Raluca Moianu, pentru Click.

Fostul soţ al Ralucăi Moianu, Marius Ancuţa, a murit la vârsta de 50 de ani. Marius Ancuța era unul dintre cei mai apreciaţi comentatori sportivi și nimeni nu știa să fi suferit de vreo boală gravă.

Citește și

Consultant fiscal: „Două treimi din veniturile populației se duc pe mâncare”. Au crescut salariile în 2018, dar și prețurile la alimente de bază