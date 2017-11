Gianina Corondan, despre Pro TV. „Te dădea cu bidineaua cu sclipici”

Gianina Corondan și-a amintit de vremurile când era o prezență frecventă pe micile ecrane, la Pro Tv.

Gianina Corondan, care recent a făcut toxiinfecție alimentară, este considerată una dintre cele mai nonconformiste prezentatoare de televiziune de la noi.

Gianina Corondan, care a comentat despre ce se întâmplă astăzi pe micile ecrane, s-a făcut remarcată la nivel național pe vremea când era prezentatoare la Pro Tv.

Despre acele timpuri și-a amintit vedeta în cadrul uni interviu pe care l-a acordat pentru life.ro.

„Pro TV-ul te făcea automat vedetă. Te dădea cu bidineaua cu sclipici, lua vopsea de vedetă şi te transforma. Tu erai un amărât de student până atunci”, a declarat Gianina Corondan.

„Eram „actriţa” Teatrului Podul şi în perioada aceea a avut Andrei Şerban nevoie de noi pentru o figuraţie specială într-un spectacol la Opera Română. Ştia de Podul pentru că mereu intrau „podari” la Institutul de Teatru. De la Bleonţ, Dragoş Bucur, Alexandru Papadopol şi până la Mişu Călin si Mihai Muntenita.

A apelat la regizorul nostru, Cătălin Naum şi am lucrat o vară întreagă cu el şi acolo s-a creat o emulaţie artistică, m-am împrietenit cu scenografi, cu regizori, cu oameni din Operă şi într-o dimineaţă m-am întâlnit cu scenografa Georgia Cristea cu braţele pline de materiale, se ducea la o televiziune unde se dădeau nişte probe pentru un matinal haios, atipic. Când mi-a povestit, am zis că eu vreau la matinalul acela haios, atipic. Mi-a dat adresa şi am ajuns la ţinta numită Canal 31, care urma să fie Pro TV.

Am dat probe pentru matinal, dar matinalul a fost făcut de Florin Călinescu şi ne-a primit şi pe noi ca pe nişte ucenici, pe Mihai Călin şi pe mine. „Ora 7, Bună dimineaţa” era emisiunea”, a mai spus ea.

Dspre perioada când a prezentat rubrica Meteo, ea a afirmat:

„Da. Nu ştiu exact geneza acestei emisiuni, se făcea în Cehia cu o actriţă care o prezenta, am fost o săptămână acolo să învăţ tehnici şi să simt ceea ce ei aveau de vreo doi ani. M-au şcolit, m-au antrenat. Erau nişte lucruri revoluţionare.

Apoi am făcut cu Vintilă „Alo! Generaţia Pro” care era o emisiune extrem de apreciată de tineri. Abia aşteptau puştii emisiunea asta pentru premii, ca se dădeau telefoane mobile, pentru muzică, pentru dans, iar cei care câştigau plecau o săptămână la mare”.