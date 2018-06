Horia, care anul trecut, în toamnă, ne mărturisea că Toma a ajuns la el acasă în urma unei proceduri ce a durat aproape trei ani, dar care a meritat cu prisosință, e dispus să treacă acum printr-un nou proces de adopție, ca să-i dăruiască mezinului un partener de joacă, iar el… să mai echilibreze un pic balanța, într-o casă în care, acum, majoritare sunt femeile.

Clar și următorul prichindel care va purta numele Brenciu va fi extrem de norocos! Despre Toma, interpretul ne dezvăluia că, de cum a ajuns în mijlocul familiei, a devenit răsfățatul tuturor: “E un fel de competiție a afecțiunii între noi. E de la sine înțeles și de ce. Toma e tot un zâmbet, cântă tot felul de cântece și are o privire tare galeșă. Fetele se întrec în a-i găsi apelative precum Soarele meu, Zeus, Îngeraș. Și lista poate continua, credeți-mă…”.

Iată ce ne-a mai povestit Horia despre frumoasa lui familie, despre micile bucurii trăite zilnic alături de ai săi, dar și despre lucrurile învățate de la tatăl lui, Radu Brenciu, pe care l-a iubit enorm și pe care l-a pierdut în 2016. Legătura dintre cei doi a fost extrem de puternică – lucru lesne de înțeles, de vreme ce Horia Brenciu a fost crescut doar de tatăl său de la vârsta de 11 ani, când mama artistului a pierdut lupta cu cancerul.

Libertatea: Copiii tăi nu au decât cuvinte de laudă la adresa ta în calitate de părinte… Cum ai ajuns la această performanță?

Horia Brenciu: Îi șantajez… (râde) Lui Toma îi place masajul la umeri. Minei îi plac cărțile de colorat. Mariei îi plac spectacolele de stand-up, iar Andreea adoră psihologia. Și dacă la astea se adaugă pupăturile și îmbrățișările mele de urs, atunci, cuvintele frumoase, cine știe?, pot apărea…

Cum reușești să faci față provocărilor fiecărei vârste și să fii tatăl perfect?

Nu știu dacă reușesc tot timpul să fiu părintele perfect, dar vreau să fiu mai bun cu fiecare zi. Cred că va fi un proces care va dura toată viața mea.

A fost relația cu tatăl tău un model pentru tine, în sensul în care ți-ai dori să fii la fel de apropiat de copiii tăi cum ați fost voi doi?

Relația cu tatăl meu a fost minunată și m-a învățat multe. Cu ai mei copii lucrurile ar trebui să mergă și mai bine, pentru că, deocamdată, niciunul dintre ei nu a plecat departe de mine, așa cum mi s-a întâmplat mie, la 20 ani, când am lăsat Brașovul pentru București și, odată cu el, toate amintirile mele. De-a lungul anilor, am înțeles că există un moment când, după pribegiile adolescenței, te reîntorci la părinți. Simți lucrul asta. Ai sentimentul că trebuie să mai înveți ceva de la ei, că vrei să te uiți în sufletul lor cu ochii tăi de adult… Am fructificat din plin această reîntoarcere și am stat cât am putut lângă tatăl meu. Aș fi vrut să fie mai mult, dar Dumnezeu a avut planurile lui.