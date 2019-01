Ionuț Gojman explică de ce a mers la Insula Iubirii cu Mirela. „Nu să o testez pe ea oarecum”

Ionuț Gojman și Mirela Baniș au format un cuplu, însă la Insula Iubirii cei doi s-au despărțit. Ionuț va reveni ca ispită la show-ul respectiv, în timp ce Mirela își vede de viață alături de actualul ei iubit, Florin Tecar.

Invitat la o emisiune de la Antena Stars, Ionuț Gojman a explicat care a fost motivul pentru care a mers împreună cu Mirela la emisiune. De asemenea, acesta a dezvăluit în ce relații a rămas cu femeia care i-a fost parteneră de viață.

„Este mult mai greu rolul de ispită decât de concurent. Rămâne de văzut! Eu am mers cu Mirela, fosta mea iubită, ne-am înscris la emisiune în ideea de a o testa eu pe ea. Să îi demonstrez ei că este geloasă degeaba. Nu să o testez pe ea oarecum. Este o emisiune pentru testarea relaţiei. La sfârşitul emisiunii eu am decis să rămân ca ispită. Relaţia noastră suferea de multe probleme…

Oarecum am ţinut legătura, am rămas amici. Ne-am reîntâlnit când am venit acasă. Am discutat ce mai era de discutat, dar nu am ajuns la un numitor comun. Concluzia a fost că fiecare ne vedem de drumul nostru… Rămân resentimente o perioadă… Ea s-a simţit trădată, nu este deloc aşa”, a declarat Ionuț Gojman la Agenția VIP.

„Sunt singur momentan”, a dezvăluit el.

