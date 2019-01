Jojo a ținut un jurnal pentru copiii ei în Asia Express

Mai presus de orice, vedeta și-a dorit ca toată această poveste să ajungă și la copiii ei, aceștia să afle toate peripețiile prin care părinții lor au trecut la capătul lumii.

„Este un jurnal în care am scris cum am simțit noi fiecare experiență trăită cu localnicii și unul cu altul zi de zi, departe de țară și de copii. În aceste pagini descriu parcursul spiritual al calătoriei noastre, care a fost primul nostru gând atunci când am pornit spre India.

Mă bucur că Achim îl va citi, mai ales că este la vârsta potrivită pentru asta. El e foarte pasionat de jurnale în această perioadă. Tocmai a terminat de citit seria ”urnalul unui pusti”.

Sunt convinsă că va fi extrem de încântat să citească despre peripețiile noastre în Asia Express în paginile jurnalului meu”, a declarat Jojo.



Asia Express, cel mai dur reality show al momentului, va începe în această primăvară la Antena 1. Nouă perechi de vedete se aventurează prin Sri Lanka și India într-o călătorie unică, în care trebuie să se descurce cu un dolar pe zi, să își găsească singuri mâncare, cazare și transport. Lupta dintre vedete se dă pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mândria de a avea în portofoliu' o asemenea performanță la nivel personal.

Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, este o cunoscută artistă din țara noastră. Vedeta are un băiețel, Achim, din mariajul pe care l-a avut cu Ionuț Grama. Jojo mai are o fetiță, Zora, din povestea de dragoste pe care o trăiește cu actorul Paul Ipate.

