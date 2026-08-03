Decizia vizează compensarea deficitului de energie generat de oprirea Unității 1 a CNE Cernavodă și reducerea impactului asupra pieței de energie din România.

Parteneriatul dintre Nuclearelectrica și Energocom, consolidat printr-un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, demonstrează angajamentul celor două companii pentru reziliență energetică și sprijin reciproc.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc și durabil al acestui parteneriat, așa cum România și Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanța relațiilor bilaterale construite pe solidaritate”, se arată în mesajul transmis luni pe pagina de Facebook a Nuclearelectrica.

Reactorul 1 de la Cernavodă, închis controlat de o săptămână

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o reuniune online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere a consumului de curent electric în orele de vârf, iar varianta deconectării marilor consumatori nu este exclusă, a spus sâmbătă un oficial din Energie.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

De asemenea, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că luni dimineață va organiza o întâlnire cu șefii companiilor subordonate Primăriei București, pentru a găsi soluții la criza energetică, iar printre măsurile analizate se numără utilizarea generatoarelor în anumite cazuri.

Ministrul interimar al apărării și al transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat duminică seară că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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