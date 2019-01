Lady Gaga şi Christian Bale concurează pentru premiile Sindicatului Actorilor Americani

”A Star is Born” îi are în distribuţie pe Bradley Cooper şi Lady Gaga, într-un remake al unui film clasic despre o tânără care încearcă să-şi construiască o carieră în lumea muzicală. Ambii actori au fost nominalizaţi individual şi la categoriile dedicate interpretării.

Alături de Bradley Cooper, la categoria cel mai bun actor într-un rol principal vor concura Christian Bale, pentru rolul din ”Vice”, Rami Malek, cu ”Bohemian Rhapsody”, Viggo Mortensen pentru ”Green Book” şi John David Washington, pentru interpretarea sa din ”Blackkklansman”, potrivit Agerpres.

Au mai fost nominalizate Emily Blunt, pentru ”Mary Poppins Returns”, Glenn Close cu rolul din ”The Wife”, Olivia Colman, pentru ”The Favourite”, Lady Gaga, protagonista din ”A Star is Born” şi Melissa McCarthy, cu ”Can You Ever Forgive Me?”.





