Lidia Buble a vorbit despre sentimentul imens de bucurie pe care l-a trăit în timpul slujbei de botez. Artista a mărturisit ca la un moment dat a fost geloasă pe iubitul ei, atunci când a ținut fetița în brațe.

„Lui Răzvan îi plac foarte mult copiii, se şi pricepe. Aş fi vrut să o ţin eu în braţe, am fost geloasă, dar am înţels că trebuie să o ţină el. E o prinţesă şi i-am luat o rochiţă de prinţesă. Urmează să sărbătorim acest eveniment minunat. Am fost copleşită de emoţii, mi-a plăcut mult”, a spus Lidia Buble la Antena Stars.

Ani la rând, pe lângă emisiunea matinală pe care o prezintă alături de colegul și prietenul lui Dani Oțil, Răzvan Simion a fost amfitrionul a tot soiul de petreceri. Începând cu 2019, el a trecut la alt nivel: acum organizează evenimente în salonul pe care îl are împreună cu doi asociați.

