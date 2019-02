Loredana și-a retrăit copilăria la Dubai, alături de fiica ei

Profitând de faptul că luna ianuarie este una mai ușoară pentru artiști, dar și de faptul că în România vremea nu era cea mai bună, Loredana și-a rezervat câteva zile de relaxare pe care a ales să le petreacă în superba metropolă a Emiratelor Arabe. Nefiind la prima întâlnire cu Dubaiul, artista a ales să descopere noile atracții ale orașului, aflat în dezvoltare continuă. „Dubai nu înseamnă doar plajă și shopping în mall. Am ales să vizităm noi atracții perfecte pentru familie. Am zburat ca de obicei cu flydubai, după nici cinci ore de zbor relaxant am ajuns de la -2 grade, câte erau la plecare, la 27 de grade. Am stat în noua zonă a orașului, Dubai Creek, la unul din mai spectaculoase hoteluri pe care le-am văzut vreodată, Palazzo Versace, deținut de celebra Casă Versace. Am descoperit în fiecare zi noi atracții turistice. Am urcat în Dubai Frame, rama aurită înaltă de peste 150 de metri, care desparte orașul vechi de cel nou, apoi am mers la Green Plant, o grădină botanică uriașă, un habitat exotic construit în mijlocul deșertului”, a declarat Loredana.

S-au distrat pe cinste în parcurile de distracții Dubai Park & Resorts

Una din noile atracții ale Dubaiului o reprezintă parcurile tematice din incinta Dubai Park& Resort. La doar o jumătate de oră distanță de Dubai se află, în mijlocul deșertului, trei parcuri de distracții imense: Legoland, Motion Gate și Bollywood Park. În Legoland, artista și fiica ei s-au dat în roller coaster și în alte atracții interesante ale parcului și au admirat Mini Land, o arenă unde a fost construit Dubaiul în miniatură din piese Lego. „Elena s-a bucurat foarte mult când am ajuns în noile parcuri de distracții tematice de lângă Dubai. Ne-am dat în roller coaster, în carusel, în multe atracții interesante și am admirat Mini Land, o cupolă imensă, unde a construit Dubaiul din piese Lego”, ne-a mai povestit Loredana, completând că punctul ei de maximă relaxare a fost însă în deșert.

„Am mers într-o zi, pentru prima dată, în safari în deșert. Am condus o mașină de teren decapotabilă, din anii 50, pe dunele de nisip, am admirat apusul de soare și am luat cina tradițională în mijlocul deșertului. Totul a fost superb, de la cazarea wow de la Palazzo Versace până la toate aceste noi atracții. Așa cum spuneam, în Dubai se construiește atât de mult și de repede, se extinde atât de repede, încât poți reveni oricând pentru a fi din nou uimit de ce vezi acolo. Poți merge inclusiv în timpul verii pentru că, deși este foarte cald, sunt foarte multe atracții indoor unde te poți distra toata ziua”.

