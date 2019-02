Boier Bibescu a venit la Interviurile Libertatea alături de Silviu Pașca și Marlene Ionescu și, cu toate că nici colegii lui de la „Cântă acum cu mine” (cei trei fac parte din juriul de 100 de artiști conduși de Loredana în emisiunea care va debuta la PRO TV în primăvară) nu sunt tocmai banali, a ieșit de departe în evidență, prin explozia de culoare afișată. Cine să fie stilistul trăsnit responsabil pentru lookul lui? Chiar el, ne-a lămurit Boier Bibescu: „De obicei, îmi fac eu singur hainele. Adică, dacă-mi place ceva sau îmi place un material, îmi fac un tricou, o bluză, o pereche de pantaloni. Ăsta e stilul meu. Ăsta e stilul meu încă de la început. Nu era la modă. Eu sunt tot: propriul stilist, propriul designer, propriul producător. Croitor nu. Am o doamnă cu care colaborez și căreia îi mulțumesc, ea mă ajută mereu”.

Și-a cărat șifonierul cu el în Polonia

Cum filmările la „Cântă acum cu mine” s-au desfășurat în Polonia, artiștii au fost nevoiți să-și ia cu ei o mare parte din garderobă și să-și compună ținutele pentru fiecare zi de înregistrări. Bibescu a cărat cu el atât de multe trollere, încât a „bătut” la acest capitol și fetele! „Am avut foarte multe bagaje, am trimis unele cu autocarul, că nu aveam, efectiv, cum să le iau cu avionul. Am ajuns acolo (n.r. – în Polonia), frumos și am început să-mi despachetez. Cred că vreo oră și jumătate mi-a luat să-mi aranjez hainele. Când am luat o pauză, mă uit pe telefon și scria: „Mâine dimineață să veniți cu toate ținutele la voi”. M-am apucat și am împachetat la loc”, ne-a povestit amuzat Boier Bibescu.

Medici inventați cu 9 dolari în reclamele pentru produse ce promit vindecare miraculoasă! Din 1.000 de suplimente alimentare care intră anual pe piață, Ministerul Sănătății a verificat publicitatea a doar 25!