Nu de puține ori, Ilinca Vandici ne-a spus că-și dorește o familie numeroasă și că vrea să mai facă măcar un copil cu soțul ei, doar că așteaptă să mai crească fiul lor, Zian. La vară, Zian va avea doi anișori, așa că frățiorul sau surioara poate veni! „Având în vedere că sărbătorile de iarnă vin cu o anumită stare, cu o energie și căldură aparte, mi-am dat seama, de când în viața noastră a intrat Zian, cât de bine i-ar fi cu un frățior sau o surioară alături. Suntem la al doilea Crăciun împreună, în trei, și este absolut fabulos”, ne-a declarat Ilinca, completând însă că sunt șanse destul de mici să intre în noul an în formulă mărită. „Eu și soțul meu, Andrei, nu am programat absolut nimic, mai ales că în perioada următoare voi fi foarte ocupată cu noul sezon, cel de-al cincilea, «Bravo, ai stil!», care va începe pe 31 decembrie, cu o ediție specială, de Sărbătoare”.

„Pot să mă declar cunoscătoare în tot ce înseamnă sarcina, nașterea și grija față de bebeluș”

Dacă la prima sarcină era oarecum speriată, însă extrem de curioasă să facă cunoștință cu bebelușul, acum Ilinca spune că e pregătită din toate punctele de vedere. „Pot să mă declar cunoscătoare în tot ce înseamnă sarcina, nașterea și grija față de bebeluș și, chiar dacă la început a fost puțin mai complicat, fiind primul nostru copil, am trecut cu brio peste toate etapele de până acum. Prin urmare, cred că sunt pregătită și pentru cel de-al doilea copil”, a mai spus moderatoarea singurului show de stil din România. Vandici susține că e genul de persoană care încearcă să învețe cât mai mult din experiențe, atunci când ia contact cu ele, tocmai pentru ca la o repetare să fie impecabilă: „Putem face și o paralelă, dacă vreți, cu show-ul pe care îl prezint. Dacă la primul sezon am avut emoții uriașe, la al doilea am reușit să mă adaptez mai ușor, pentru că îmi intrasem în ritm. Știam exact ce trebuie făcut, lucrurile au venit de la sine”, ne-a mai spus vedeta TV. Ilinca și Andrei așteaptă al doilea bebeluș cu brațele deschise. De această dată, și-ar dori ca Dumnezeu să le dea o fetiță. „Sunt o persoană foarte organizată și cerebrală și, având deja experiență, totul va merge ca pe roate pentru un viitor bebeluș. Cred că ne vom descurca de minune. În ce privește sexul copilului, cred că ar fi interesant să avem o fetiță, acum, că știm ce înseamnă să avem un băiețel, dar, în final, nu contează. Bebe să fie sănătos, că noi vom fi fericiți”.