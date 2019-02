„Sufăr pentru că nu-mi găsesc jumătatea, nu-mi găsesc o relație, nu-mi găsesc un băiat așa cum îmi doresc eu. Ceea ce îmi doresc eu…eu sunt zodia leu, sunt un om perfeționist. Caut o relație în care partenerul să aibă multe calități. Peste înșelat aș putea trece doar o singură dată!', a povestit Margherita de la Clejani la Antena Stars.

De asemenea, Margherita a mai declarat că nu înțelege de ce toată lumea spune că este operată din cap până în picioare și că a exagerat cu intervențiile estetice. „Eu când am apărut prima oară la tv, la 14 ani, eram blondă…eram grasă. Acum am 26 de ani. Toată lumea știe că mi-am pus silicoane și cred că am făcut acest lucru pentru că acum mă pot mândri cu piepltul meu. La mine chiar era nevoie de o pereche de silicoane. Nu aveam sâni deloc și mă simțeam complexată. Nu înțeleg de ce lumea spune că sunt operată din cap până în picioare. Ce înseamnă operat din cap până în picioare? Da, într-adevăr, îmi place să am buzele mari, cu volum. Dar cred că nu mai există fete de vârsta mea care nu își pun acid hialuronic în buze, toate au. Alte lucruri nu cred că aș avea nevoie pentru că sunt tânără. Eu fac sport, mănânc sănătos. Încerc să am grijă de mine și de aspectul meu', a mai spus bruneta.

Citește și

VIDEO | Gestul emoționant făcut de cavalerii de onoare pentru mirele aflat în scaun cu rotile. Ce s-a întâmplat în timpul dansului mirilor