Mihaela Rădulescu a fost premiată și a profitat de ocazie pentru a spune lucruri mai puțin știute și comentate despre ea.

Mihaela Rădulescu, care anul acesta a împlinit 48 de ani, este una dintre vedetele care au reușit să reziste foarte mulți ani în peisajul monden din România.

Diva de la Monaco, care de trei ani are o relație cu sportivul austraic Felix Baumgartner, este implicată în numeroase proiecte, de la televiziune, la afaceri și acțiuni caritabile.

Despre acestea din urmă a comentat Mihaela Rădulescu după ce marți, 21 noiembrie, a primit un premiu pentru că este „femeie de succes”.

Vedeta a oferit detalii mai puțin știute despre ea.

„Am luat ieri un premiu de… “Femeie de succes”. Și m-am gândit puțin la acest succes, treaba asta pe care o definim fiecare atât de diferit și, totuși, cu atâtea abilități similare la purtător… Succesul unei femei nu e doar despre carieră, venituri și titluri obținute pe parcurs, despre puterea de a conduce armate de oameni, business-uri complicate sau de a avea reușite vizibile.

Succesul unei femei e o poveste cu multe capitole mai puțin spectaculoase, uneori chiar încâlcite sau triste, căci nu toate au norocul să fie iubite sau susținute de cei dragi, înțelese și prețuite. La fel cum nu toate găsesc aceeași bucurie în reușitele de la birou, cum simt acasă, în ochii bărbatului iubit și în zâmbetul copiilor de crescut.

Succesul e despre ce-și dorește fiecare să fie, e o poveste extrem de personală și de frumoasă, când se întâmplă să fie pe măsura dorințelor. După atâția ani în care am gustat din acest succes, știu sigur că e și despre ce poți face pentru alții, când ai putere, bunăvoință și timp de dăruit.

Vorbesc rar… spre deloc :) despre ce fac pentru alții, tocmai pentru că nu interesează mai pe nimeni ce calități are un om de succes, căci e mult mai acaparant de vânat greșeli, defecte, imperfecțiuni…

Am plecat de 10 ani din România, dar mi-am continuat acțiunile din proiectul meu caritabil “I do my part”, prin Fundația Ayan. Am mobilizat oameni și resurse financiare în țara de adopție și am venit, în fiecare an, cu idei și ajutoare ba pentru copii din orfelinate sau copii bolnavi ori prea săraci… Fundația mea poartă numele copilului meu și e… doar pentru copiii români, care nu au avut norocul, sănătatea și iubirea pe care le are Ayan.

Am început să facem împreună aceste acțiuni caritabile, pentru că vreau să-l știu implicat, vreau să știu că-i pasă și că învață bine lecția compasiunii. Una dintre ideile lui a devenit deja realitate -în vară trecută, prin Fundația Ayan, au plecat în tabere 182 de copii și însoțitori de la Centre de plasament din Constanța.

Pentru cei mai mulți dintre ei, a fost prima lor vacanță reală, în care au văzut și altceva în afară… Centrului de plasament. Îmi fac partea mea de treabă… în diverse alte moduri și dacă e să explic ce mă bucură cel mai concret de pe urmă succesului meu, e fix lumina din ochii copiilor pentru care pot să fac câte ceva.

Mulțumesc pentru acest premiu și felicit toate femeile de succes din România, chiar dacă reușitele lor nu sunt premiate la vreo gală, ci vin din sufletele celor care le iubesc și le susțin”, a afirmat Mihaela Rădulescu.