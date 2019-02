Mihai Găinușă are doi copii, Eva, în vârstă de 14 ani, și Mihai, în vârstă de 6 ani.

Acesta a afirmat că nu își dorește ca cei doi copii ai săi să rămână în România. Mihai Găinușă a explicat la Click! TV Live, că a ales ca ei să aibă parte de o educatie mai bună decât cea pe care le-o poate oferi sistemul de învățământ românesc.

„La modul foarte serios, sora mea a făcut parte din sistemul de învățământ din România. A fost întâi învățătoare, apoi profesoară. După aia, a ales o carieră de profesor universitar în State, unde e și în prezent. A plecat de groază, atât speriată de nivelul elevilor, cât și de nivelul învățământului românesc.

Eu nu sunt mulțumit cu ce am învățat în școală în anii de dinainte. Pot să zic că atunci când am intrat la liceu, am ieșit mai prost decât am intrat.

Eu am vrut pentru copiii mei să învețe ceva în școală, nu acasă cu meditații și pe bani mulți, cum au făcut și alții. De aia am ales un sistem… Eu nu cred că datorez ceva sistemului de învățământ din România. Mi-am plătit toate polițele.

Copiii mei merită o soartă mai bună și stau pe banii mei în școală. Eu sincer îmi doresc ca ei să nu rămână în România, cu riscul de a fi judecat de alți părinți. Eu o să rămân în România și o să le fac zile fripte multora de aici”, a declarat Mihai Găinușă, potrivit click.ro.

